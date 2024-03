Dragon Ball Super enthüllt, was für ein schlechter Opa Son-Goku ist – Sogar Vegeta ist schockiert

Son-Goku hat im Laufe von Dragon Ball zwei Kinder bekommen – Son-Gohan und Son-Goten. Gohan ist in Dragon Ball Super mittlerweile so alt, dass er eine eigene Familie gegründet hat – doch Goku kann sich gar nicht daran erinnern, eine Enkelin zu haben.

Wie hat er seine Enkelin vergessen? Im neuen Manga-Kapitel von Dragon Ball Super trainieren Son-Goku, Vegeta, Son-Gohan, Trunks, Son-Goten und Broly gemeinsam. Nach einem aufregenden Kampf teleportiert sich die Gruppe zu Piccolo.

Son-Goku fragt, ob der Namekianer ebenfalls Lust hätte, einen gemeinsamen Kampf zu bestreiten. Doch Piccolo erwähnt, dass er Pan vom Kindergarten abholen müsse. Goku fragt daraufhin allen Ernstes, wer denn Pan sei.

Die Stelle könnt ihr euch im folgenden YouTube-Video von 6wrld ansehen:

Das schockt nicht nur Son-Gohan, sondern auch Vegeta. Goku sei eine „totale Schande“, weil er seine eigene Enkelin vergessen hat. Das Ganze ist Son-Goku äußerst peinlich und er versucht, die Situation so dastehen zu lassen, als hätte er sich direkt an sie erinnert.

Doch es gibt einen Grund, wieso sich Son-Goku nicht an seine Enkelin erinnern kann. Die beiden sind sich bislang nämlich noch nicht so oft begegnet. Erst mit dem Anime Dragon Ball GT, der nicht offiziell zur Geschichte von Dragon Ball gehört, lernen sich die beiden näher kennen.

Son-Goku hat Pan selten gesehen

Wieso kann er sich nicht erinnern? Son-Goku hat sich nicht so gut um seine Enkelin gekümmert, wie er wohl sollte. Pan wurde hauptsächlich von ihren Eltern Son-Gohan und Videl, aber auch von ihrem anderen Großvater Mr. Satan großgezogen. Auch Piccolo nahm einen wichtigen Teil bei der Erziehung von Pan ein.

Goku hat einen Großteil ihres Großwerdens verpasst. Eine Situation, in der Pan beispielsweise ihren Großvater sehen konnte, war der Kampf mit Botamo. Auch in der Copy-Vegeta-Saga gibt es eine Szene, in der Son-Goku auf seine Enkelin Pan aufpasst. Doch abseits davon war Goku meist mit Training oder der Rettung des Universums beschäftigt.

Wie reagiert Pan auf Son-Goku? In Dragon Ball Super hat Pan ihren Großvater schon einmal gesehen, doch Pan war zu dem Zeitpunkt noch ein Baby. Vermutlich konnte sie sich deshalb nicht mehr so an ihren Großvater erinnern. Son-Gohan musste seiner Tochter deshalb erklären, wer Son-Goku ist.

Sie stürmt daraufhin auf ihren Großvater zu und greift ihn mit einem Tritt an. Die beiden lächeln sich an und verstehen sich auf Anhieb blendend: Son-Gohan kann nicht einmal verhindern, dass die beiden ein Wettrennen im Fliegen starten.

Gokus zweiter Sohn, Son-Goten, hat seinen Vater ebenfalls nicht ganz so oft gesehen. Schon bei der Geburt war sein Vater im Jenseits: