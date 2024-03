Dragon Ball: Der Sohn von Son Goku sieht genau so aus wie er und das hat einen bestimmten Grund

Im letzten Arc von Dragon Ball Z lernt man Son Goten kennen, den zweiten Sohn von Goku. Zwar sehen Kinder den Eltern ähnlich, doch Goten sieht aus wie der Klon seines Vaters. Wieso ist das so?

Son Goten wurde im Buu-Arc eingeführt und ist nach Son Gohan der zweite Sohn von Goku. Gohan selbst sieht Goku schon ähnlich, hat aber durch die Frisur ein Alleinstellungsmerkmal. Goten hingegen hat genau die gleiche Frisur wie Goku und man könnte ihn glatt mit dem jungen Goku verwechseln.

Sein Aussehen hängt dabei mit dem Tod Gokus gegen Cell zusammen. Son Goten wurde geboren, als Goku noch im Jenseits war. Laut 3DJuegos sollte Gohan ursprünglich der Protagonist des nächsten Arcs sein. Goten sollte dabei eine Erinnerung an Goku für die Fans sein. Deswegen trägt er auch die bekannte Kleidung und hat die gleiche Frisur wie sein Vater.

Schaut man sich Gohan dann später in Dragon Ball Super an, dann sieht man, dass sich der erste Sohn durch seine Brille und seinen Jogging-Anzug noch mehr von seinem Vater unterscheidet. Auch die neue Form von Gohan unterscheidet sich vom klassischen Saiyajin. Goten hingegen hat sich im Verlauf der Serie kaum verändert.

In der nächsten Dragon-Ball-Serie ist jeder so klein wie Goten:

Es betrifft nicht nur Goten

Bei Son Goten ist seine Nähe zu Goku eine plausible Erklärung für sein Aussehen, doch innerhalb der Serie und den vielen Filmen gibt es noch mehr Goku-Klone .

Goku selbst sieht seinem Vater Bardock unglaublich ähnlich. Die Frisur ist dabei gleich, nur eine Narbe und der finstere Blick unterscheiden den Vater vom Sohn. Bardock selbst konnte man nur in TV-Specials und Filmen sehen, als Figur ist er aber Canon.

Turles hingegen ist ein Charakter, der außerhalb von Spielen nur in dem Film Dragon Ball Z: Die Entscheidungsschlacht vorkam. Der Saiyajin ist ein Weltraumpirat, der auf die Erde kommt, um seine Frucht der Macht wachsen zu lassen. Doch Turles sieht hier exakt aus wie Goku mit einem Scouter, nur seine Hauptfarbe unterscheidet sich leicht von der von Goku. Warum Turles so aussieht, wird aber nie geklärt.

Selbst in Dragon Ball Super erwartet uns ein neuer Goku-Klon in Form von Goku-Black. Er sieht aus wie ein grimmiger Goku mit dunklem Outfit. Hierbei wirkt das Design aber nicht so willkürlich wie bei den anderen, da Goku-Black innerhalb der Story erklärt wird.

Immerhin hat sich Son Goten im neuesten Dragon-Ball-Film verändert. Er und Trunks sind in Dragon Ball Super: Super Hero endlich größer geworden und auch seine Haare haben sich verändert. Trotz weniger Szenen sieht man Goten wenigstens in vielen Filmen und Serien. Einen anderen Charakter hat Akira Toriyama ganz vergessen: Dragon Ball: Toriyama hatte einen der lustigsten Charaktere völlig vergessen – Was wurde eigentlich aus Lunch?