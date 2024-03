Dragon Ball: Son Gohan verrät das Geheimnis hinter seiner stärksten Form, misst sich direkt mit Son Goku

Beide Saiyajins kämpfen also in ihrer stärksten Form gegeneinander. In Kapitel 102 gibt es noch keinen Sieger, doch die beiden Kämpfer zeigen direkt, wie stark ihre besten Formen sind. Sie zerstören nämlich einen Teil von Beerus Planeten, obwohl sie nur mit Körperkontakt gegeneinander kämpfen.

Demnächst geht es in Dragon Ball Daima weiter mit Son Goku und Co.:

Son Gohan erklärt seinem Vater, dass er diese Form immer einsetzen kann, wann er will. Dieses Können hat er Piccolo zu verdanken. Denn Piccolo hat Son Gohan beigebracht, seinen Kraftfluss zu kontrollieren und so die volle Kontrolle über den „Beast Mode“ zu erlangen.

Was für ein Geheimnis steckt hinter dem „Beast Mode“? Son Goku fragt seinen Sohn, was es mit dem „Beast Mode“ auf sich hat. Diesen Modus gab es bereits im Manga und Kinofilm Dragon Ball Super: Super Hero zu sehen.

Im 102. Kapitel des Mangas von Dragon Ball Super kämpfen Son Goku und Son Gohan in ihren stärksten Formen gegeneinander. Dabei erklärt Son Gohan seinem Vater, was das Geheimnis hinter dem „Beast Mode“ ist und wie er gelernt hat, die Form zu kontrollieren.

