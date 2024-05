Deutscher Twitch-Streamer verwandelt sich in das neue Idol der Gen Z, einen TV-Maler, der vor 30 Jahren starb

Der Twitch-Streamer verwandelte sich kürzlich in einem seiner Streams in Bob Ross. Dabei folgte er einem seiner Tutorials und war vom Ergebnis selbst überrascht.

Um welchen Streamer geht es? Es handelt sich hierbei um den deutschen Twitch-Streamer Papaplatte. In einem seiner letzten Streams verwandelte er sich in Bob Ross, um ein Gemälde zu malen. Dabei folgte er einem Bob Ross Tutorial und war von seinem Ergebnis selbst überrascht:

Ich glaube, das kann man sich Realtalk in die Wohnung hängen und das finde ich krass. Also no joke, ich hätte niemals gedacht, dass das einigermaßen fresh wird. Youtube

Für seinen Stream hat sich Papaplatte nicht nur in ein passendes Outfit geworfen, sondern auch das originale “Bob Ross”-Malkit gekauft. Insgesamt hat er für sein Kunstwerk im Twitch-Stream über 6 Stunden gebraucht.

1.000 Zuschauer im Durchschnitt

Wer ist Bob Ross und was macht ihn so beliebt? Bob Ross war ein amerikanischer Künstler und Fernsehmoderator, der im Jahr 1995 an Krebs verstarb. Doch auch nach seinem Tod ist er weiterhin sehr beliebt, vor allem für seine 403 Folgen seiner Serie The Joy of Painting .

Bekannt war der Maler für seine ruhige Art, fast schon ASMR-artige Mal-Tutorials und seine Bezeichnung von Fehlern als happy little accidents (=kleine fröhliche Fehler).

Der offizielle YouTube-Kanal von Bob Ross hat über 5,8 Millionen Abonnenten, und der Twitch-Kanal hat über 2,1 Millionen Abonnenten. Sein Twitch-Kanal hat auch heute noch über 1000 durchschnittliche Zuschauer (via Sullygnome).

Reaktionen aus der Community: Auf YouTube lädt Papaplatte im Nachgang einen Zusammenschnitt seines Streams hoch. Auch hier kommt das Video bei den Zuschauern sehr gut an.

So schreiben einige Nutzer:

pPhoenix787 schreibt: Hätte nicht gedacht, dass das Bild so gut wird, ist echt krass.

WhiteYetiii merkt an: Das Gemälde ist 100 Mal besser geworden, als ich erwartet habe. Das Format bockt richtig, unbedingt mehr davon!

miuyiu6848 kommentiert: Der verlorene Sohn von Bob Ross. Wir haben ihn gefunden

Papaplatte scheint sich immer wieder neue Sachen für seinen Stream einfallen zu lassen. Das macht sich auch bei den Stream Awards von 2023 bemerkbar. Welche Preise er dort abgeräumt hat, könnt ihr hier nachlesen:

