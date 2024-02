Twitch-Streamer Papaplatte ist der große Gewinner bei den StreamAwards 2023

Once Human lässt Spieler zurück in eine verrückte Welt

Papaplatte hat so viele Preise abgeräumt, dass Reved zwischendurch zu ihm anmerkte: Ich hoffe du hast irgendwie einen großen Koffer mitgenommen, oder so. Und auch auf X könnt ihr immer wieder scherzhafte Bemerkungen lesen wie: Kannst du so viele überhaupt tragen? .

Die StreamAwards 2023 lockten die deutsche Twitch-Szene am 24. Februar 2024 nach Köln, um die herausragenden Leistungen zu würdigen. Diese jährliche Veranstaltung, von der Streamerin Reved ins Leben gerufen, ehrt die Besten in Kategorien und bietet einen Rückblick auf das vergangene Jahr voller aufregender Momente, fesselnder Streams und unvergesslicher Augenblicke.

Gestern fanden die deutschen StreamAwards 2023 in Köln statt und Twitch -Streamer Papaplatte räumte so viele Awards ab, dass er sie kaum tragen konnte. MeinMMO verrät euch, wer noch gewonnen hat.

