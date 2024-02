HandofBlood und Papaplatte demolieren LoL – „Größeres Crossover“ als Avengers 

Im neuen Video von Maximilian HandofBlood Knabe gibt es ein ungewöhnliches Crossover mit dem Twitch-Streamer Papaplatte, bei dem die beiden gemeinsam mit anderen Streamern die Sendung Frauentausch parodieren.

Worum geht es in dem Video? In dem neuen Video von HandofBlood auf Youtube geht es grundsätzlich um die Parodie von Frauentausch. HandOfBlood tritt in seiner Rolle als High-Elo-Berater Sparkassen Hänno auf, da seine LoL-Schützlinge Broeki und Kevin Westphal sich zu streiten scheinen und deshalb mit 2 anderen Gamern tauschen, in diesem Fall Papaplatte und Filow.

Hierbei wird auf witzige Art und Weise so ziemlich jedes Klischee der Sendung Frauentausch umgesetzt: Es gibt ein Gamerpaar , das in eher schlechten Verhältnissen lebt, und es gibt die, die in einem RGB-Fiebertraum leben und gemeinsam League of Legends spielen. Ansonsten wird so ziemlich jedes Frauentausch-Meme, das existiert, eingebaut. Es gibt Regeländerungen und auch weitere gekonnte Inszenierungen.

Wie kam es zu dem Crossover? In HandOfBloods Video Schluss Damit merkte er bereits an, dass er sich für die Zukunft wünscht, mehr mit anderen Creatorn zu interagieren, als er von Youtube auf Twitch wechselte. Dies scheint er auch sehr schnell umgesetzt zu haben, wie man an seinem neuesten Hauptkanalvideo erkennt.

In der Vergangenheit haben wir bereits einige Interaktionen zwischen HandOfBlood und Papaplatte gesehen, besonders im Bereich League of Legends. Daher ist es naheliegend, dass Papaplatte in diesem Crossover für das Video Gamertausch zu sehen ist.

So reagiert die Community auf das Video: Die Kommentare unter dem Video scheinen durchweg positiv zu sein, und einige Fans zeigen sich recht überrascht von diesem Crossover. So schreiben einige Nutzer unter dem Video:

@German4Media schreibt: Größeres Crossover als Endgame

@ogglwiieh kommentiert: Euer Writing, die Montagen und Cuts, alles ist einfach göttlich

@PalluxShorts merkt an: Die Kollab, die wir wollten, aber nicht verdienen, ein MEISTERWERK<3

Der Streamer HandOfBlood ist nicht nur für seine Rolle als Sparkassen-Hänno bekannt, sondern vor allem für seine Rolle als Präsident Knabe. Was diese Rolle so gut macht, könnt ihr hier nachlesen:

