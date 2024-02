Präsident Knabe – Das macht die Rolle von HandOfBlood so gut

Der Streamer Maximilian „HandOfBlood“ Knabe ist seit der Gründung des ESport-Vereins Eintracht Spandau durch seine Rolle als Präsident Knabe aufgefallen und hat sich seitdem zu einem beliebten Charakter bei den Zuschauern entwickelt. MeinMMO-Autorin Jacqueline erklärt, was diese Rolle so besonders gut macht.

Wer ist Präsident Knabe? Bei Präsident Knabe handelt es sich um eine Rolle des Twitch-Streamers Maximilian „HandOfBlood“ Knabe. Die Figur stellt die Leitung des LoL-Teams Eintracht Spandau dar.

Was macht die Rolle aus? Er verkörpert einen stereotypen, etwas prolligen, Fußballtrainer, der hauptsächlich durch seine schlechte Laune und lautes Geschrei auffällt. Generell ist der gesamte Verein so aufgebaut, dass er an einen Fußballverein erinnern soll, angefangen mit dem Namen Eintracht Spandau. Des Weiteren hat der Verein ein eigenes Maskottchen, eine Stammkneipe und sogenannte „Ultras“, wie wir es sonst auch eher vom Fußball kennen.

Am 14.11.2021 trat HandOfBlood erstmals als Präsident Knabe auf. Den Auftritt seht ihr hier:

Ausgeklügelte Lore von Präsident Knabe und Eintracht Spandau

Was hat es mit der Lore auf sich? Ein großer Bestandteil, warum die Rolle des Präsidenten Knabe so gut ankommt, ist vermutlich die Lore, die um den Verein Eintracht Spandau aufgebaut wurde und, welche die Fans mitfiebern lässt. Mit der Zeit entstand eine Art fortlaufende interaktive Geschichte, an der sich die Zuschauer beteiligen können.

So gibt es regelmäßig gestellte Pressekonferenzen. In einem Video fordert der Hausmeister „Broeki“ etwa die Entlassung von Präsident Knabe (via YouTube). Die Fans stimmten sofort mit ein, sodass der Begriff #Knaberaus kurzzeitig auf Twitter trendete und letztendlich dazu führte, dass Knabe die Mannschaft verließ.

Im weiteren Verlauf der Geschichte können Fans miterleben, wie ein heruntergekommener Präsident Knabe den Midlaner PowerofEvil ins Team der Eintracht Spandau holt. In einem Video X sehen wir dann, wie der einstige Präsident darauf beharrt, dafür verantwortlich zu sein, dass der Spieler nun im Roster ist.

Zuletzt konnten wir in der Lore miterleben, wie der Präsident zurückkehrt und nun nicht nur das „League of Legends“-Team leitet, sondern auch die Baller League zusammen mit dem Cheftrainer Hans Sarpei übernimmt.

„Wir haben eine Fan-Kultur, die die anderen nicht haben“

Was treibt Präsident Knabe im Moment? Vor allem im Januar sorgte die Rolle des Präsidenten Knabe noch einmal für Aufsehen, als HandOfBlood auch bei der Baller League in seiner beliebten Rolle auftrat.

Dies polarisierte, da es für viele, die den Streamer nicht kennen oder die Lore um Eintracht Spandau nicht verstehen, kurios wirkt, wenn ein Streamer so tut, als sei er ein alter Mann, der sich als großer Fußballpräsident ausgibt.

Was sagt HandOfBlood selbst über Eintracht Spandau und seine Rolle? In einem Interview mit IRL-Streamer SkylineTV erklärt der Twitch-Streamer, was die Rolle des Präsidenten Knabe in Kombination mit dem Verein Eintracht Spandau seiner Meinung nach ausmacht:

In dem Interview betont er in der Rolle des Präsidenten, dass sein Verein ein echter Traditionsverein mit einer eigenen Fan-Kultur ist, die von anderen Vereinen nicht erreicht wird. Er hebt hervor, dass die Fans aktiv in die Gestaltung der Kultur involviert sind.

So entstehen immer wieder kuriose und lustige Situationen. Auch das ist ein Grund, warum die Rolle besonders bei den Fans beliebt ist.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Rolle Präsident Knabe auffällt und polarisiert. Durch die Darstellung eines stereotypischen Fußballtrainers wird die Rolle für viele bereits sehr humorvoll.

Faszinierend ist hier vor allem, wie gut er diese Rolle spielt und wie konsequent er sie auf der Bühne durchzieht. Dadurch verblüfft er seine Gesprächspartner live auf der Bühne und lässt sie auch mal sprachlos zurück. Oft können sogar die Fans selbst nicht mehr einordnen, ob das Ganze echt war oder gespielt, weil es so gut gemacht ist.

Vor allem fühlen sich Fans jedoch mit dem Verein Eintracht Spandau und dem Präsidenten verbunden, da eine echte Fan-Kultur entstanden ist, in der sich die Fans aktiv einbringen können. Es gibt eine umfangreiche Lore und jede Menge humorvollen Content, wie es von HandofBlood gewohnt ist.

Mehr über die Baller League und das Duo Präsident Knabe und Hans Sarpei könnt ihr hier nachlesen:

