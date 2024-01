Eintracht Spandau: Das LoL-Team von HandOfBlood macht jetzt echten Sport, angelt sich einen Fußball-Star als Berater

Normalerweise ist das E-Sport-Team von YouTuber Maximilian „HandOfBlood“ Knabe bekannt für beeindruckende Leistungen in League of Legends. Nun betritt der Verein eine neue Arena und mischt nicht nur im Gaming, sondern auch im Fußball mit. Dabei wird HandofBlood von keiner Geringeren als dem Profi-Fußballer Hans Sarpei unterstützt, der dem Verein mit seinem Fachwissen als Berater zur Seite steht.

In welchen Sport steigt die Eintracht ein? Am 14.01. um 17 Uhr überraschte Eintracht Spandau Fußball mit einer Sonderpressekonferenz auf ihrem neuen Youtube-Kanal. Unter der Leitung von Präsident Knabe, alias Maximilian „Handofblood“ Knabe, wurde verkündet, dass das Team in den Fußball einsteigt und an der neu gegründeten Baller League teilnehmen wird.

Fußballprofi Hans Sarpei ist auch in der Pressekonferenz anwesend und soll das Team als Berater unterstützen. Er inszeniert dabei humorvoll, als ginge er fest davon aus, dass das neue Team in der Bundesliga antreten wird.

Die Vorstellung des gesamten Teams ist für den 15. Januar 2024 auf dem Twitch-Kanal der Baller League geplant, und Fans können den ersten Spieltag am 22. Janaur 2024 live auf dem Twitch-Kanal von Handofblood verfolgen.

Fußball – aber mit besonderen Regelungen

Was ist die Baller League? Die Baller League soll eine neue Fußball-Liga sein. Initiiert wird sie von Fußballstars Mats Hummels sowie Lukas Podolski, los geht’s ab dem 22. Januar. In einem ehemaligen Hangar der Kölner Motorworld wird auf einem Spielfeld von 50 × 29 Metern, ohne Banden, in einer geschlossenen Arena gespielt.

Die Teams, bestehend aus jeweils sechs Spielern, werden in intensiven Spielen antreten, wobei eine Partie zwei Halbzeiten von je 15 Minuten dauert. Die Uhr läuft kontinuierlich, es sei denn, es ist genau 17 Minuten und 37 Sekunden, wenn ein Glücksrad für zusätzliche Spannung sorgt.

Eine besondere Wendung erfährt das Spiel in der Schlussphase durch spezielle Regeln, die an die „Action Cards“ der Kings League erinnern.

Die Baller League-Saison wird von insgesamt zwölf Teams bestritten, die von prominenten Teammanagern wie Kevin-Prince Boateng, Jule Brand und bekannten Streamern wie Brotatos angeführt werden. Die Saison umfasst 66 aufregende Spiele, die an elf Spieltagen ausgetragen werden. Den krönenden Abschluss bildet das Final Four, das in einem Bundesliga-Stadion stattfindet. Hier treten die Top 4 der Tabelle gegeneinander an, um den Meister der Baller League zu ermitteln.

Das sind die anderen Teams: Bislang sind noch nicht alle Teams der Baller League bekannt, Stand 10:30 am 15.01. Es wurden jedoch bereits einige Teamchefs angekündigt, darunter prominente Persönlichkeiten wie Knossi, Max Kruse, sowie die Profifußballerinnen Jule Brand und Selina Cerci. Im Laufe des Tages werden noch drei weitere Teams enthüllt, bevor die vollständige Liste der Spieler für die einzelnen Teams bekanntgegeben wird.

So reagiert die Community: Die Resonanz innerhalb der Community scheint durchweg positiv zu sein. Unter dem Video auf YouTube äußern einige Fans ihre Begeisterung und positive Meinungen:

AdiOffiziell schreibt: „Ich kann es kaum abwarten, dass Eintracht Spandau jetzt auch Fußball macht.“

muhmi77 kommentiert: „Präsi zurück, Sola als Caster, Hans als sportlicher Leiter… was willst du mehr. Willkommen in der Bundesli… ich meine Baller Liga.“

Malte1355 merkt an: „Unglaublich, das Management muss erste Sahne sein, wenn sie jetzt auch noch Fußball machen. Ein Glück ist der Präsi zurück!“

Kürzlich durften wir den Youtuber Handofblood in seiner facettenreichen Rolle als Präsident Knabe wiederkehren sehen. Wie dieses Comeback ablief, könnt ihr hier nachlesen: HandOfBlood schlüpft erneut in seine beste Rolle und begeistert Fans: „So gut gespielt, das ist fast gruselig“