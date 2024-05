„Sie will meinen Tod“ – Streamerin setzt hohes Kopfgeld auf Asmongold aus, Twitch tut nichts

Asmongold ist in letzter Zeit in eine Vielzahl von Diskussionen verstrickt:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie reagiert Mark Kern? Kern ist offenbar wegen seiner Petition zu Stellar Blade ins Fadenkreuz geraten. In der Petition forderte er die Entwickler von Stellar Blade auf, die Änderungen am Spiel rückgängig zu machen, die Kern für Zensur hält.

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to