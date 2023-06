DrDisrespect löscht CoD Warzone, fordert eine öffentliche Entschuldigung von Activision Blizzard an Twitch-Streamer

Bei Call of Duty: Warzone hängt der Haussegen schief, nachdem Activision Blizzard zwei besondere Skin-Bundles ins Spiel gebracht hat: eins gehört zum Twitch-Streamer Nickmercs, das andere dem YouTuber TimTheTatman. Doch nach einer Kontroverse um eine Demonstration sind jetzt beide Skins nicht mehr in CoD Warzone und der Streamer DrDisrespect löscht das Spiel.

Das ist die Situation:

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Das war die Reaktion von DrDisrespect: Der YouTube-Streamer DrDisrespect hat sich sehr über die Behandlung von Nickmercs durch Activision Blizzard geärgert. Er nannte das Verhalten „Jämmerlich“.

Laut DrDisrespect werde er nun kein Call of Duty mehr spielen, bis sich Activision öffentlich bei Nickmercs entschuldigt und das Skin-Bundle wieder einführt:

Das ist eine schwierige Nummer. Weshalb wurde er noch mal so behandelt? Also, was ich jetzt machen werde, was wir machen werden, ist – Nummer Eins – das Game zu deinstallieren. Versteht mich nicht falsch, das 2023er Call of Duty ist das schlechteste der ganzen Reihe, aber diese Entscheidung geht ans PR-Team von Call of Duty.