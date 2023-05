LoL wird dafür kritisiert, eine „LGBTQ-Agenda“ durchzudrücken – „2025 sind alle Champs schwul“

Riot Games hat zum Pride Month im Juni 2023 eine Splash-Art veröffentlicht, die homosexuelle und queere Charaktere in League of Legends zeigt. Das Bild soll als Hintergrund für das Event „Pride Month 2023“ in LoL dienen. Das löst Kritik aus. Riot Games reagiert darauf gelassen.

Was ist der Auslöser der Diskussion?

Riot Games unterstützt in League of Legends den “Pride Month” mit speziellen Skins und Emotes. Der Pride Month dient dazu, Angehörige der LGBTQ+-Community zu feiern. Der erste Pride Month fand 1970 statt, nachdem die Polizei im Juni 1969 eine Schwulenbar in New York gestürmt hatte.

Im Patch 13.11, der auf dem Test-Server live ist, waren bereits Items zu sehen, die im Juni 2023 zu LoL kommen werden. Der Leaker Big Bad Bear hat 3 Icons zum Pride Month in einem YouTube-Video vorgestellt (via youtube).

Auf Twitter wurde am 18. Mai ein Bild veröffentlicht, das eine Auswahl an LoL-Charakteren zeigt, die zur LGBTQ+-Community gehören. Darunter sind Netflix-Serienstar Vi, Caitlyn, Neeko, der neue Champion K’Sante, Nami, das Liebespaar Leona und Diana, Twisted Fate und Graves.

Reaktion ist überwältigend positiv, aber einige meckern

Wie ist die Reaktion auf das Bild? Auf reddit wird das Bild ausgiebig diskutiert und kommentiert. Ein entsprechender Thread hat 381 Kommentare.

Die weitaus meisten Wortbeiträge mit vielen Upvotes sind positiv. Man unterhält sich über Details und die Hintergrundgeschichten der Champions. Fragt, warum bestimmte Charaktere nicht auf dem Bild zu sehen sind, die „laut Kanon“ transsexuell sind, oder spricht über die einzelnen Beziehungen der Champions innerhalb des Spiels.

Es gibt aber auch Kommentare, die sich negativ mit dem Bild beschäftigen. Nutzer sagen etwa:

„Wann ist der Straight Month? Was ist mit 95 % der Bevölkerung?“

„Seit wann ist denn Neeko gay?“

„Frage mich, wen Riot dieses Jahr aus Marketing-Gründen schwul macht?“

„Ernsthaft, Riot? Ich meine 8 Champs aus 163? Ist jetzt echt jeder in dem Spiel schwul? Ich kann kein Spiel zocken, bei der mir eine Agenda aufgezwungen wird. Im Jahr 2025 sind dann alle Helden schwul?“

Riot: Charaktere wurden nicht nachträglich geändert – Ihr habt nur angenommen, sie seien hetero

So reagiert Riot Games: Alex Quach, Producer von Riot Games, hat sich auf Twitter zu der Kritik geäußert und ein FAQ veröffentlicht:

Das Bild wird der „Profi-Hintergrund“ sein, wenn man bestimmte Icons während des Event-Zeitfensters nutzt.

Auf die Frage: „Warum habt ihr XYZ geändert?“, sagt Quatch: “Haben wir nicht. Ihr habt nur angenommen, dass sie heterosexuell sind.”

Das Bild zeige zudem nicht alle LGBTQIA+Helden in LoL; sondern nur eine spezifische Auswahl.

Riot Games scheint die vereinzelte Kritik also locker wegzustecken. Auch die Community reagiert auf die Kritik gelassen, negative Kommentare zum Bild werden auf reddit downgevotet und sind großteils ausgeblendet, müssen extra aktiviert werden, um sie zu lesen.

Einen Wermutstropfen gibt’s trotz aller Toleranz aber. Riot Games wird wahrscheinlich wieder den Pride Month nicht überall in LoL featuren, sondern nur dort, wo man keinen harten politischen Widerstand befürchtet:

