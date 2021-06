Riot Games hat in einer Kurzgeschichte offiziell klargestellt, dass zwei ihrer Champions in League of Legends ein lesbisches Liebespaar sind: Leona und Diana. In China und Russland ist die LoL-Kurzgeschichte nicht erschienen.

Das ist die Situation:

Seit 5 Jahren vermutet man, dass die beiden LoL-Champions Leona (Der strahlende Sonnenaufgang) und Diana (Der Hohn des Mondes) ein Liebespaar sein könnten. Das wäre das erste homosexuelle Paar in League of Legends. Das wurde aber nicht weiter vertieft, sondern beschränkte sich auf Fan-Spekulationen.

Beim Event zum Pride-Month wurde bereits angedeutet, dass die beiden ein Paar sind. In einer neuen Kurzgeschichte auf der Webseite von LoL „Erhebe dich mit mir“ wird die Beziehung zwischen Leona und Diana nun näher beleuchtet.

Auf der chinesischen Webseite zu LoL ist die Geschichte nicht zu finden, nur das Gedicht, das der Kurzgeschichte voransteht. Auf der russischen LoL-Webseite fehlt sogar der ganze Eintrag.

Eine Schülerinnen-Romanze in der Welt von League of Legends

Worum geht es in der Kurzgeschichte? Die Kurzgeschichte „Erhebe dich mit mir“ spielt während der Schulzeit von Diana und Leona. Sie sind etwa 14 Jahre alt. Die zwei Schülerinnen sitzen in derselben Rhetorik-Klasse und nehmen am Kampfunterricht teil. Sie finden offenbar schon früh Interesse an der jeweils anderen.

Leona bittet Diana um Nachhilfe in Sachen Rhetorik. Die beiden debattieren theologische Fragen: Diana gilt als begabte Rhetorikerin, Leona fühlt sich eher im Schwertkampf wohl:

Diana zieht mit radikalen Ansätzen immer wieder den Zorn der Lehrer wegen „Blasphemie“ auf sich. Sie hängt eigenen Gedanken nach.

Leona gilt als brave Vorzeigeschülerin, die vor allem ihre Eltern und Lehrer stolz machen möchte.

Es entspinnt sich zart eine Teenager-Romanze: Leona macht sich ausführlich Gedanken, wie sie Diana um eine Verabredung bitten kann. Diana träumt davon, dem engen Gedanken-Korsett der Ausbildung zu entfliehen und mit Leona durchzubrennen.

Zwischenzeitlich kommt es zu einer Krise: Diana glaubt, Leona wolle sie nur „bekehren“ und habe gar kein Interesse an ihr. Es entspinnen sich Missverständnisse und Streit kommt auf, doch die lösen sich rasch auf.

Die Geschichte endet mit einem Kuss der beiden.

Beim Pride-Month wurden Leona und Diana bereits als Paar gezeigt: ein klares Zeichen.

LoL-Community nimmt Geschichte warm und herzlich auf

So wurde die Geschichte wahrgenommen: Auf reddit diskutieren die Nutzer die Geschichte. Ein Nutzer stellt amüsiert fest: Es seien eigentlich alle typischen Klischee eines „Shoujo-Ai“-Animes in eine Geschichte geklopft worden, sogar ein Sommerfest gebe es.

“Shoujo-Ai”-Geschichten kommen aus dem japanischen Bereich der Manga und Anime. Das sind Geschichten, in denen es um die romantische Beziehung zwischen zwei Frauen geht.

Aber die Geschichte wird generell sehr warm und herzlich aufgenommen. Es sei das „LoL-Äquivalent zu einer Romanze im Debatier-Team“, aber vorm Hintergrund einer Fantasy-Welt.

Man mag auch die Details der Charaktere, die sich schon in jungen Jahren abzeichnen. So amüsiert man sich über ein Zitat von Leona, die sagt: „Sie will nicht, dass Leute sie nur als anständig wahrnehmen – Sie sei durchaus lustig.“

Leona gilt in LoL schon immer als etwas biedere Figur.

Insgesamt kommt die Geschichte in LoL gut an.

Overwatch zu Tracers Homosexualität: „Normale Dinge sind normal“

Das ist der bittere Beigeschmack: LoL wird weltweit gespielt, aber nicht in allen Regionen hat man ein offenes Verhältnis zu Homosexualität:

Auf der russischen Webseite zu LoL fehlt die Geschichte komplett

Auf der chinesischen Webseite zu LoL gibt es zwar einen Eintrag zur Kurzgeschichte, aber es ist nur den Eingangs-Gedicht zu lesen, wie die Webseite Mixrod berichtet

Zuletzt gab es während des „Pride-Events“ in League of Legends schon einen ähnlichen Vorfall:

LoL feiert stolz Schwule und Lesben – Außer in der Türkei, da darf man nicht: Probleme um LGBTQIA+