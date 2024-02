Twitch: Papaplatte zeigt in einem Spiel auf Steam, wie man es nicht macht – Braucht anderthalb Stunden für das Tutorial

Kevin „Papaplatte“ Teller versuchte sich auf Twitch in seinem Stream vom 9. Februar 2024 am Steam-Spiel „Contraband Police“. Doch schon das Tutorial erwies sich kniffeliger, als gedacht – zumindest, wenn man es einfach nicht lassen kann, Unschuldige anzugreifen.

Was für ein Spiel zockt er da? Contraband Police versetzt Spieler in die Rolle eines Grenzpolizisten in einem kommunistischen Land in den 1980er-Jahren. Es gilt, Dokumente von Besuchern zu prüfen und über ihre Einreise zu entscheiden, Schmuggler zu überführen und nebenbei die Rebellen der „Blutigen Faust“ zu stoppen.

Das Ganze erinnert ein wenig an das „beklemmende Ausnahme-Adventure“ Papers, Please (via GameStar), aber in 3D und mit Schießereien. Contraband Police erschien am 8. März 2023 auf Steam und genießt dort eine Wertung von „Äußerst positiv“ mit 95 % positiven Reviews.

Grund genug für Twitch-Streamer Papaplatte, mal einen Blick auf das Spiel zu werfen.

„Ich bin im Tutorial, Bro“

Wie lief’s für Papaplatte? Zunächst einmal ganz vielversprechend. Die ersten Kontrollen meistert der Streamer bravourös und schließt den Tag mit einer „perfekten“ Wertung ab, ehe er sich für den verdienten Feierabend in seinen Wohnwagen zurückzieht.

Doch schon am zweiten Tag gibt es Schwierigkeiten: Eigentlich wollte Papaplatte den festgenommenen Schmuggler gerne aus seiner Zelle entkommen lassen, attackiert ihn aber versehentlich mit seinem Messer. „Bro, ich bin im Tutorial“, kommentiert der Twitch-Streamer seinen ersten „Game Over“-Screen.

Den „Spiel verloren“-Schriftzug können Papaplatte und seine Zuschauer in den nächsten knapp zweieinhalb Stunden noch einige Male bestaunen, während seine Spielfigur frei nach „Und täglich grüßt das Murmeltier“ immer wieder seine ersten Arbeitstage wiederholt.

Oh, eine Mistgabel, was machen wir damit? Erstmal auf die nächstbeste Person einstechen und prompt erschossen werden natürlich. „Ich werde niemanden mehr töten“, gelobt Papaplatte reuig, als er erneut Tag 2 startet. Der gute Vorsatz ist allerdings schnell vergessen, als ein Händler tatsächlich lebensmüde genug ist, dem Twitch-Streamer eine Schusswaffe zu verkaufen.

„Wofür brauchen wir Waffen?“, fragt Papaplatte, während der den Händler erschießt. Zurück auf Anfang. Der Twitch-Streamer verkündet: „Ich muss aufhören, Scheiße zu bauen, Realtalk, wir sind seit ‘ner Stunde im Tutorial.“ Es folgt ein Schnitt und in der nächsten Szene prügelt Papaplatte mit einer Brechstange auf einen unschuldigen Autofahrer ein. Na ja, vielleicht beim nächsten Mal.

Einen Mitschnitt des Streams könnt ihr euch hier ansehen:

Streamer scheitert zweieinhalb Stunden lang, Fans lieben es

Was sagt Papaplatte zum Spiel? Nach fast zweieinhalb Stunden hat Papaplatte das Tutorial und den ersten richtigen Arbeitstag gemeistert. Zufrieden mit seiner Tagesleistung schließt er Contraband Police und fällt sein Urteil: Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, gerne wieder.

Und auch bei den Zuschauern des Twitch-Streamers kommt der Spaß gut an. Der Zusammenschnitt des Streams befindet sich derzeit auf Platz 2 der Trends im Bereich Gaming auf YouTube und in den Kommentaren fordern viele Fans weitere Inhalte zu Contraband Police. So manch einer hat jedoch auch Mitleid mit dem Chat, der das Ganze live verfolgen musste.

Dass es auf Twitch weniger um spielerische Fähigkeiten und mehr um den Unterhaltungswert geht, weiß wohl kaum jemand besser als Trymacs. Dieser beschreibt sich selbst als „Streamer ohne Skill“ und stellt das auch freudig bei jeder Gelegenheit unter Beweis, etwa im neuen Survival-Hit Enshrouded:

