Deutscher Twitch-Streamer macht einen Zuschauer zum Millionär: „Danke, Papaplatte“

So war es am Abend des gestrigen 14. November ein Zuschauer des Twitch-Streamers, der gegen 20:45 an einen Van klopfte, in dem die Moderatoren mit dem begehrten Koffer warteten. Vor lauter Nervosität hatte er offenbar Schwierigkeiten, den Koffer auch wirklich zu öffnen.

Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich vor allem mit der Registrierung von Stammzellenspendern beschäftigt. So sollen Blutkrebspatienten weltweit die Chance auf eine potenziell lebensrettende Stammzellentranmsplantation erhalten können.Zudem ist die DKMS auch in der Forschung aktiv, mit dem Ziel, neue Behandlungen zu entwickeln und die Überlebenschancen von Patienten zu erhöhen.

Was war das für eine Aktion? Die Moderatoren Joachim “Joko” Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind eigentlich für humorvolle Fernseh-Auftritte bekannt. In ihrem Format “Joko & Klaas gegen ProSieben” haben sie die Möglichkeit, Sendezeit zu gewinnen, die sie immer wieder nutzen, um auf ernste Themen aufmerksam zu machen.

