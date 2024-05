Das sind die 7 erfolgreichsten deutschen Streamer auf Twitch nach Leuten sortiert, die ihnen Geld geben

Wer die erfolgreichsten deutschen Streamer auf Twitch sind, ist gar nicht so leicht herauszufinden. In unserer Liste erfahrt ihr, wem die meisten Menschen ihr Geld geben.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste haben wir uns angesehen, welche Streamer auf Twitch die meisten Subscriber haben. Subscriber nennt man die Menschen, die ein Abonnement bei den Streamern abgeschlossen haben und sie mit dem Geld unterstützen. Als Dank gibt es größtenteils nur kosmetische Dinge im Chat.

In der Liste werden alle Stufen der Subs gezählt, also auch Prime-Subs, die frei von Mehrkosten sind. Da nicht jeder Streamer seine Zahlen veröffentlicht, haben wir auf verschiedenen Seite und den Twitch-Profilen der Streamer recherchiert, um möglichst verlässliche Angaben zu treffen. Die Anzahl der Subs ändert sich jedoch stetig.

Wir aktualisieren diesen Artikel deshalb regelmäßig. Die Quelle der Subs, wenn sie nicht öffentlich sind, ist Twitchtracker.

Platz 7: Zarbex

Streamer: Zarbex | Subs: 11.228 | Aktiv seit: Dezember 2018 | Kanal: twitch.tv/zarbex

Wer ist Zarbex? Zarbex gehört zu den größten deutschen Streamern auf Twitch. Auch seine Abonnentenzahlen lassen sich sehen, er kämpft regelmäßig mit andern Live-Streamern um den 5. Platz im Ranking.

Der Streamer bietet seinen Zuschauern verschiedenen Content an, vor allem aber aus den Kategorien Just Chatting und Gaming. In seinen Streams spielt er häufig GTA Roleplay. Groß wurde der Streamer jedoch als Meinungsblogger, auch wenn er heute hauptsächlich Reactions auf seinem YouTube-Kanal hochlädt.

Platz 6: MontanaBlack

Streamer: Marcel „MontanaBlack“ Eris | Subs: 11.302 | Aktiv seit: Juni 2013 | Kanal: twitch.tv/MontanaBlack88

Wer ist MontanaBlack? Bevor MontanaBlack seine Twitch-Karriere startete, wurde er zunächst auf YouTube bekannt. Er war nie der beste Gamer, sprach aber immer offen über Tabu-Themen und seine Drogen-Vergangenheit. Für seine Fans ist „Onkel Monte“ häufig derjenige, der mal Klartext spricht und immer offen seine Meinung sagt, auch wenn die nicht allen gefällt.

Heute ist Marcel Eris erfolgreicher Streamer auf Twitch, hat inzwischen sein eigenes Haus und ein tolles Verhältnis zu seinen Großeltern. Durch seine unregelmäßigen Streams rutschte er in den letzten Jahren etwas in den Statistiken ab, hat aber weiterhin einen Platz in den Top 10 sicher.

Aktuell macht der YouTuber weniger Call of Duty, sondern lieber Just Chatting oder IRL-Streams. Von Zuhause will er inzwischen eigentlich gar nicht mehr streamen.

Platz 5: Anastasia Rose

Streamer: Anastasia Rose [Künstlername] | Subs: 11.585 | Aktiv seit: 15. März 2015 | Kanal: twitch.tv/anastasia_rose_official

Wer ist Anastasia Rose? Anastasia Rose ist eine DJane, die auf Twitch auflegt und ihre Zuschauer damit unterhält. Regelmäßig streamt sie ihre Shows, in denen sie vor allem Techno-Musik spielt. Sie ist damit eine der erfolgreichsten Online-DJane der Welt und tritt auch regelmäßig bei Offline-Events auf.

Ihre Shows auf Twitch sind dabei ein Mix aus Party und Unterhaltung. Mit Gadgets wie einem Flammenwerfer, Kostümen oder riesigen Hüten bringt sie immer wieder frische Elemente und Unterhaltung in ihre Livestreams.

Hinter der Kunstfigur Anastasia Rose steckt eine 27-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern, die sich selbst als Powerfrau bezeichnet. Anastasia Rose erreicht auf allen Plattformen über 660.000 Menschen und ist bei Twitch aktuell die Person mit den fünfmeisten Subs. In der Vergangenheit gab es jedoch schon richtig Ärger um ihr Dasein als DJane, die Generalstaatsanwaltschaft Berlin erhob nämlich Klage gegen sie.

Platz 4: NoWay

Streamer: Frederik „NoWay“ Hinteregger | Subs 16.582 | Aktiv seit: 15. März 2015 | Kanal: twitch.tv/noway4u_sir

Wer ist NoWay? Frederik Hinteregger ist wohl der bekannteste League-of-Legends-Spieler. Das Spiel ist seine Passion und das bereits seit der ersten Season des beliebten MOBAs. League of Legends ist auch ein großer E-Sport-Titel und so war auch der Streamer als E-Sportler unterwegs. Sein Twitch-Kanal gehört zu den Dauerbrennern der LoL-Kategorie und er ist dort regelmäßig unter den meistgesehenen Kanälen der Kategorie weltweit.

Nicht nur auf Twitch sorgt Frederik Hinteregger für Content über League of Legends, in verschiedenen Variationen seines Namens taucht er auch auf YouTube und in den Beiträgen seiner Streamer-Kollegen auf TikTok auf. In LoL nennen einigen ihn auch „German Aimbot“ wegen seiner Skills mit dem Champion Xerath.

Acht Jahre lang von 2012 bis 2020 war NoWay für NNO unterwegs und ihm gelang auch der wundersame Aufstieg in die 1. Liga. Doch Riot hatte etwas gegen die Streamer-Mannschaft und so mussten sie schließlich als NNO Prime neu anfangen.

Neben LoL bleibt der Streamer gerne im Universum von Riot und spielt, wenn Abwechslung nötig ist, auch mal Valorant oder den Auto-Battler TFT: Teamfight Tactics.

Platz 3: Gronkh

Streamer: Erik „Gronkh“ Range | Subs: 24.076 | Aktiv seit: Mai 2010 | Kanal: twitch.tv/GRONKH

Wer ist Gronkh? Gronkh ist wohl einer der Gründervater des klassischen Let’s Plays in Deutschland. Zwischen 2014 und 2016 war er der YouTuber mit den meisten Abos in Deutschland. Seinen Erfolg hat vor allem dem Survival-Spiel Minecraft zu verdanken, zu dem Gronkh eine vierstellige Anzahl an Folgen produzierte.

Der Content-Creator ist seit 2014 auf Twitch unterwegs. Dort zockt er viele Spiele oder ist in der „Just Chatting“-Rubrik unterwegs. Seit Jahren veranstaltet der Content-Creator das Charity-Event Friendly Fire zusammen mit der Gaming-Gruppe PietSmiet.

Neben Twitch und YouTube nutzt Erik Range seine Stimme als Synchronsprecher. Er sprach zum Beispiel den Kingpin in Spider-Man: A New Universe. Mit dem Survival-Hit Palworld hatte der Streamer eine Art Renaissance auf Twitch.

Platz 2: Papaplatte

Streamer: Kevin „Papaplatte“ Teller | Subs: 31.261 | Aktiv seit: November 2013 | Kanal: twitch.tv/Papaplatte

Wer ist Papaplatte? Schon in der 7. Klasse begann der Streamer Papaplatte seine Karriere. Zusammen mit einigen Freunden gründete er den YouTube-Kanal SchnitzelTV. Die Inhalte des Kanals waren überwiegend Challenges, welche die Freunde einander stellten. Seit 2013 begann der Streamer dann seine Laufbahn auf Twitch.

2016 ging der Streamer gemeinsam mit Simon „Unge“ Wiefels auf die „0Tour“, bei der sie fast ohne Geld durch Deutschland und Nachbarländer reisten. 2018 bekam der Streamer dann viel Aufsehen wegen seiner „Sell-Out-Streams“, bei denen er für Donations Gegenleistungen anbot.

Inzwischen ist Papaplatte der Streamer in Deutschland, dem die zweitmeisten Menschen Geld geben. Sein Content ist ein bunter Mix aus verschiedenen Formaten, hauptsächlich in der Just-Chatting-Kategorie. Er fährt zum Beispiel Fahrrad-Rennen gegen Minecraft-Streamer BastiGHG, trifft sich im echten Leben mit anderen Streamern oder spielt auch mal aktuelle Spiele durch. Zuletzt hat er sich selbst als Bob Ross versucht.

Platz 1: Elian97

Streamer: Elias „Eliasn97“ Nerlich | Subs: 37.712 | Aktiv seit: April 2020 | Kanal: twitch.tv/eliasn97

Wer ist Eliasn97? Elias Nerlich ist der deutsche Streamer, dem die meisten Menschen ihr Geld geben. Der Berliner begann seine Karriere als E-Sportler für Hertha BSC. Bereits seit 2020 streamt Eliasn97 auf Twitch und stieg in kürzester Zeit zum größten Streamer Deutschlands auf. Er ist ebenso auf YouTube aktiv.

Im Jahr 2021 verließ Eliasn97 Hertha BSC als E-Sportler, um sich auf seine Karriere als Content Creator zu konzentrieren. Viele seiner Inhalte drehen sich wenig überraschend um FIFA, er spielt aber auch andere Spiele wie Shooter und unterhält seine Zuschauer bei anderen Formaten.

Er ist nicht nur auf Twitch und YouTube aktiv, sondern macht sich ebenso als Geschäftsmann einen Namen. Er vertreibt das Vitaminwasser VitaVate und hat auch ein eigenes Streetwear-Label.

Für sein Verhalten erhielt der Streamer nicht immer nur positive Resonanz, zuletzt weil er sich bei Zuschauern gerächt hat, die Böse zu ihm waren: Der größte Streamer Deutschlands rächt sich fies an Zuschauern, die ihn beleidigt haben.