Die 5 größten deutschen Twitch-Streamerinnen im Januar 2023: Wer sie sind und was sie machen

Twitch ist auch im Jahr 2023 die wohl bekannteste Plattform für Livestreaming. Wir von MeinMMO zeigen euch die aktuell größten Streamerinnen Deutschlands.

Wie kommt diese Liste zustande? Um die “größten” Streamerinnen zu bestimmen, kann man verschiedene Maßstäbe anlegen: Wer hat die meisten Follower, wer die höchste Watchtime?

Wir haben uns hier für die Anzahl der durchschnittlichen Zuschauer in den letzten 30 Tagen entschieden. Dadurch lässt sich erkennen, wie viele Fans eine Streamerin tatsächlich aktiv verfolgen.

Die folgenden Kriterien haben wir bei der Erstellung dieser Liste berücksichtigt:

Zeitraum der letzten 30 Tage (Stand: 6. Januar 2023)

Kommerzielle sowie Event-Kanäle werden nicht berücksichtigt

Das Ranking wird durch die durchschnittliche Zuschauerzahl bestimmt Quelle: sullygnome



Platz 5: HoneyPuu

Streamerin: Isabell “HoneyPuu” Schneider

Isabell “HoneyPuu” Schneider Durchschnittliche Zuschauer: 2.741

2.741 Aktiv seit: Dezember 2018

Dezember 2018 Kanal: twitch.tv/honeypuu

Wer ist HoneyPuu? Über die Streamerin ist nicht allzu viel bekannt, da sie sehr auf ihre Privatsphäre bedacht ist. Neben ihrem Twitch-Kanal betreibt die 22-Jährige einen YouTube-Account für Highlights und Reactions.

Im Stream zeigt sie am liebsten das Blöckchen-Spiel Minecraft und den Shooter Valorant. Ansonsten unterhält sie sich mit ihren Zuschauern oder spielt Variety-Spiele wie Among Us. Ihre Anfänge hatte sie aber im MOBA League of Legends.

Was passierte zuletzt? Nachdem sich HoneyPuu einen schicken neuen Gaming-PC gegönnt hatte, den sie stolz auf Twitter teilte, ist sie aktuell voll im Renovierungs-Stress. Auf YouTube lässt sie ihre Fans in Form von Vlogs an dem Chaos teilhaben.

Ein witziger Clip der Streamerin:

Platz 4: LaraLoft

Streamerin: Lara “LaraLoft” Trautmann

Lara “LaraLoft” Trautmann Durchschnittliche Zuschauer: 2.765

2.765 Aktiv seit: August 2014

August 2014 Kanal: twitch.tv/laraloft

Wer ist Lara Loft? Lara Loft ist in erster Linie als Synchronsprecherin in Videospielen, aber auch Filmen und Serien tätig. Ihr Künstlername ist daher auch angelehnt an Lara Croft, die Protagonistin der “Tomb Raider”-Spiele. Ihr lieh Lara Loft in Rise of the Tomb Raider ihre Stimme.

Auf Twitch zeigt Lara Loft hauptsächlich Let’s Plays diverser Spiele wie Phasmophobia und Disney Dreamlight Valley oder sie plaudert mit ihren über 311.000 Followern in “Just Chatting”.

Außerdem ist sie als Moderatorin für die von Rocket Beans TV produzierte Sendung GameTwo tätig.

Was passierte zuletzt? Im November war Lara Loft in einer Folge der Carolin Kebekus Show zu sehen. In einem Sketch spielte sie eine Gamerin, die sich online als Mann ausgibt, um sich nicht den Kommentaren sexistischer Trolls aussetzen zu müssen.

Ein witziger Clip der Streamerin:

Platz 3: AnniTheDuck

Streamerin: Anissa „AnniTheDuck“ Baddour

Anissa „AnniTheDuck“ Baddour Durchschnittliche Zuschauer: 3.906

3.906 Aktiv seit: Juni 2016

Juni 2016 Kanal: twitch.tv/AnniTheDuck

Wer ist AnniTheDuck? Die 25-Jährige ist eine sehr vielseitige Streamerin: Neben ihren chaotischen Koch-Streams zeigt AnniTheDuck ihre “Dungeons and Dragons”-Kampagne sowie verschiedene Gelegenheits-Spiele auf Twitch.

Darüber hinaus ist AnniTheDuck leidenschaftliche Cosplayerin. Viele ihrer Kostüme macht sie selbst und lässt ihre Zuschauer daran auch auf Twitch teilhaben.

Im Gegensatz zu anderen größeren deutschen Streamern und Streamerinnen machte sie ihre Anfänge nicht auf YouTube, sondern auf Twitch. Erst auf Drängen ihrer Freunde, darunter auch der bekannte YouTuber Julien Bam, veröffentlichte sie auch erste Videos auf YouTube.

Das Lieblingstier und Markenzeichen der Streamerin sind Enten.

Was passierte zuletzt? Anni brachte für das Jahr 2023 gleich zwei Kalender heraus: Einen Cosplay-Kalender und einen Zodiac-Kalender, in dem die Streamerin die Sternzeichen verkörpert. Die Arbeit an den Kalendern bezeichnete Anni als einen “einzigen Fiebertraum” (via Twitter).

Ein witziger Clip der Streamerin:

Platz 2: xFibii

Streamerin: Fibi „Fibii“ Pfeifer

Fibi „Fibii“ Pfeifer Durchschnittliche Zuschauer: 3.270

3.270 Aktiv seit: Mai 2019

Mai 2019 Kanal: twitch.tv/xfibii

Wer ist xFibii? Die gerade erst 17 gewordene Fibii gehört zu den aufsteigenden Sternen am Twitch-Himmel. Ihr Kanal ist einer der am schnellsten wachsenden deutschsprachigen Kanälen der Streaming-Plattform, allein im Jahr 2022 hat sie mehr als 200.000 neue Follower dazugewonnen.

Außerdem ist Fibii die erste weibliche Person, die von der 2019 gegründeten E-Sport-Organisation Wave Esports als Content Creator unter Vertrag genommen wurde. Die Promotion durch WAVE verhalf ihr zu zusätzlichem Wachstum.

Fibii spielt gerne Shooter wie Fortnite oder Valorant. Im Moment ist sie auch gerne in Minecraft oder GTA V unterwegs. Neben Twitch betreibt die Streamerin noch mehrere Accounts in verschiedenen sozialen Netzwerken. Auf YouTube etwa postet sie Einblicke in ihr Leben und Reactions.

Was passierte zuletzt? Am 29. Dezember war Fibii als jüngste Teilnehmerin beim Fußball-Event “Der Große Kick” von Twitch-Kollege Trymacs mit am Start. Für den Sieg reichte es zwar leider nicht, dafür machte sie auf dem Platz trotzdem eine gute Figur (via Twitter).

Ein witziger Clip der Streamerin:

Platz 1: RevedTV

Streamerin: Antonia „RevedTV“ Staab

Antonia „RevedTV“ Staab Durchschnittliche Zuschauer: 5.626

5.626 Aktiv seit: Juli 2015

Juli 2015 Kanal: twitch.tv/RevedTV

Wer ist Reved? Reved machte ihre Anfängeauf YouTube, wo sie vor allem das Blöckchen-Spiel Minecraft zeigte. Durch ihre Teilnahme am Minecraft-Project “Craft Attack” erlangte sie erste Bekanntheit und lernte zudem den Streamer Simon “Unge” Wiefels kennen.

2019 zog Reved nach Madeira und wurde damit Teil der Truppe von den bekannten YouTubern und Streamern Unge, NotColln und Halbzwilling. Im selben Jahr fing sie vermehrt an, auf Twitch zu streamen und stieg schnell zur größten deutschen Streamerin auf.

Inhaltlich gehört Reved zu den sogenannten Variety-Streamern: Sie ist viel in der “Just Chatting”-Kategorie unterwegs, macht Reaction-Streams oder zeigt Gelegenheitsspiele und natürlich Minecraft.

Was passierte zuletzt? Reved kündigte auf Twitter an, eine Award-Show für die besten Momente auf Twitch im Jahr 2022 veranstalten zu wollen. Bis zum 18. Januar können Zuschauer für ihre liebsten Clips in Kategorien wie “Game” einreichen, aber auch “schlimmster Versprecher” und “Troll-Moment” (via YouTube).

Ein witziger Clip der Streamerin:

Was haltet ihr von den Streamerinnen? Verfolgt ihr jemanden aus der Liste aktiv oder kanntet ihr sie noch nicht? Hättet ihr eventuell eher andere Streamerinnen in dieser Liste erwartet? Welche Streamerin schaut ihr im Moment besonders gerne? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

