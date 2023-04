Twitch: Streamerin will 24 Stunden an einer Wand festgeklebt sein – Gibt nach 13 Stunden auf

Millionen von Streamern versuchen jeden Monat ihr Glück auf Twitch. Da muss man sich schon etwas Besonderes einfallen lassen, um aus der Menge hervorzustechen. Etwa, sich mit Klebeband an das Haus eines Kollegen tapen zu lassen, wie es jetzt die Streamerin Emily “ExtraEmily” Zhang tat.

Was ist das für eine Streamerin? ExtraEmily ist seit 2020 auf Twitch unterwegs. Im Sommer 2022 gelang ihr der Durchbruch. Seitdem verzeichnet ihr Kanal rasantes Wachstum.

Im Februar dieses Jahres erreichte sie noch 1.280 Zuschauer im Schnitt. Da trat sie One True King (OTK), der Orga von MMORPG-Streamer Asmongold, bei – jetzt, im April ist sie bereits bei durchschnittlich 11.300 Zuschauern angekommen (via sullygnome).

Wie hat sie das geschafft? Unter anderem mit ihrer recht ungewöhnlichen Variante eines sogenannten Subathons: Ein Marathon-Stream, bei dem Zuschauer durch das Abschließen von Bezahl-Abos (“Subs”), die Dauer des Streams verlängern können.

Die 28-Jährige beließ es jedoch nicht dabei, stundenlang an ihrem PC zu hocken und dabei auf Sendung zu sein. Für ihren “Wall-A-Thon” ließ sie sich stattdessen an das Haus ihres OTK-Kollgen Esfand kleben. Nach gerade einmal 13 Stunden war aber bereits Schluss (via JeuxVideo).

Andere Content Creator verdienen sich ihre Zuschauer mit Freundlichkeit:

Streamerin lässt sich für 20 Dollar mit Eiern bewerfen

Was war das für ein Stream? Am 9. April startete ExtraEmily ihren Wall-A-Thon. Geplant war, dass sie 24 Stunden lang an einer Wand festgeklebt sein würde. Die 28-Jährige erklärte jedoch, dass sie sich eigentlich nur 6 Stunden vorgenommen hatte, daraus sei dann “durch Gruppenzwang” ihrer Streaming-Truppe ein voller Tag geworden.

Statt den Stream mit Subs einfach nur zu verlängern, konnten Zuschauer die Streamerin für zusätzliches Geld leiden lassen.

Für 10 US-Dollar oder 1.00 Bits, der virtuellen Währung von Twitch, ließ sich ExtraEmily mit einem Wasserballon bewerfen. Besonders spendable Zuschauer konnten die Streamerin für 20 $, 2.000 Bits oder 10 Geschenk-Subs auch mit einem Ei bewerfen lassen.

Wie das aussah, könnt ihr in diesem Clip sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Streamerin h#ngt 13 Stunden lang ab, verdient 2.640 Dollar

So lief der Stream: Sich 24 Stunden lang an eine Wand tapen zu lassen, ist offenbar leichter gesagt, als getan. Nachdem ExtraEmily zunächst versucht hatte, das Klebeband selbst zu befestigen, holte sie sich Hilfe ein. Das führte auch zu großartigen Google-Suchanfragen wie: “Was ist die beste Art, jemanden an eine Wand zu kleben Reddit?”

Doch bereits nach 2 Stunden gab es Zweifel an der strukturellen Integrität des Klebeband-Gebildes. Die Streamerin wurde also von der Wand entfernt und kurzerhand an einen Pfeiler geklebt. Dort hielt sie noch 8,5 Stunden durch, ehe sie das Handtuch warf.

Nach insgesamt 11 Stunden und 45 Minuten im Stream verkündete ExtraEmily, sie werde aufgeben und nur noch die verbleibende Zeit ausharren. Subs sollten den Timer dann nicht mehr erhöhen können. Fiesen Zuschauern gelang es aber noch schnell, die verbleibende Zeit von 45 Minuten auf über 2 Stunden zu erhöhen, bevor diese Änderung durch war.

Nach insgesamt 13 Stunden an der Wand war dann Schluss und ExtraEmily wurde aus ihrem Klebeband-Kokon herausgeschnitten.

Zahlt sich das aus? Laut der Analyse-Seite TwitchStats brachte der Wall-A-Thon der Streamerin 1057 neue Subs ein, was der 28-Jährigen etwas über 2.640 $ einbringen dürfte. Zusätzlich hat sie 5.400 neue Follower dazu gewonnen, wodurch sie jetzt über 200.000 Follower auf Twitch hat (via sullygnome).

Ob es sich dafür gelohnt hat, stundenlang Ei in den Haaren zu haben, kann wohl nur die Streamerin selbst beantworten.

Subathons wie der von ExtraEmily sind beliebt auf Twitch. Der Rekord für den wohl erfolgreichsten Subathon hält derzeit Kai Cenat, dessen Marathon-Stream während des Black History Month im Februar 2023 ihm mehr als 300.000 Bezahl-Abos einbrachte. Damit hat er sogar den Musiker Drake auf sich aufmerksam gemacht.

21-Jähriger bricht gleich 2 Rekorde auf Twitch – Drake fordert: „Gebt ihm 50 Millionen $“