Twitch: 28-Jährige belügt ihre Zuschauer und ist furchtbar schlecht darin – Clip geht viral

Die Streamerin Emily „ExtraEmily“ Zhang (28) war in einer schwierigen Situation: Sie konnte zwei Tage nicht streamen, durfte ihren Zuschauern aber nicht den wahren Grund nennen, warum sie nicht auf Twitch zu sehen sein würde. Also musste eine glaubhafte Ausrede her. Das Problem: Sie ist furchtbar schlecht darin, die Leute anzulügen. Ein Clip der Aktion ging jetzt auf Twitch viral.

Wer ist ExtraEmily?

ExtraEmily ist eine Twitch-Streamerin mit 135.000 Followern, die im Schnitt 1.280 Zuschauer erreicht.

Sie ist erst seit 2020 auf der Streaming-Plattform; ihr Kanal hat vor allem 2022 ein enormes Wachstum hingelegt: Ihre Zuschauerzahlen stiegen von 2021 auf 2022 um etwa 900 %.

Sie zeigt Speed-Runs in Nintendo-Spielen und Reise-Streams als IRL.

Twitch-Streamerin muss 2 Tage weg, darf Grund nicht verraten

Warum musste sie lügen? Die Streamerin hat den Durchbruch geschafft: Sie konnte bei der Streaming-Organisation von Asmongold, OTK, unterschreiben. Dort wird sie eine eigene Show moderieren.

Der Haken: Sie musste sich für die Unterschrift am Sonntag und Montag freinehmen – an Tagen, an denen sie sonst streamt. Sie durfte aber nicht den Grund für ihre Abwesenheit verraten, denn OTK wollte ihre Verpflichtung als eigenes Event planen und als Überraschung verkünden.

Die Streamerin musste daher eine einigermaßen glaubhafte Ausrede für ihre Twitch-Stammzuschauer finden, warum sie am Sonntag und Montag nicht auf Sendung sein würde.

„… ach ja, und ich bin krank … und beschäftigt!“

Was erzählte sie ihrem Chat? Das war das Problem. Die Streamerin ist augenscheinlich die schlechteste Lügnerin der Welt. Sie erklärte dem Chat nach einem 5-stündigen Stream:

Am Sonntag werde sie ihr Auto anmelden.

Am Montag werde sie ihren Briefkasten leeren – daher könne sie nicht streamen.

Ach ja, außerdem, sei sie auch noch krank.

Während sie das sagte, wirkte sie unsicher, verlegen und hielt die Hände außerhalb des Sichtfelds.

Als sie merkte, dass ihre Gründe nicht überzeugten und im Chat die ersten Zweifel aufkamen, ergänzte sie noch schnell: Zudem sei sie sehr beschäftigt und müsse noch ihr Zimmer sauber machen.

Das war das Problem: Im Chat merkten die Leute sofort, dass die Ausreden hanebüchen klangen:

Die Auto-Registrierung sei wohl kaum am Sonntag offen – und es dauere ohnehin nur maximal 2 Stunden, so ein Auto anzumelden.

„Das Zimmer sauber machen?“ – das sei doch wohl albern, als Ausrede, nicht zu streamen. Da könne sie gleich sagen, sie müsse sich noch die Haare waschen.

Die ersten im Chat riefen, man freue sich schon auf die „OTK“-Enthüllung

Emily nannte den Chat „albern“ und winkte ab, aber es war ihr wohl selbst klar, dass sie mit der Nummer nicht durch kam.

Welcher Clip ging dann viral? Zwei Twitch-Streamer aus ihrer neuen Organisation, OTK, schauten sich gemeinsam ihre Ausreden an: Mizkif und Esfand beömmelten sich darüber, wie unsicher Emily wirkt und wie mies ihre Ausreden sind.

Vor allem, dass die Streamerin immer neue Gründe fand, nicht streamen zu können, machte die zwei Streamer fertig.

Wie kommt der Clip an? Auf reddit, wo man den Clip diskutiert, betonen die Leute vor allem, wie absolut unbehaglich sich Emily zu fühlen scheint, während sie den Chat belügt. Es wirke so, als stünde sie vor Gericht und müsse das erste Mal i n ihrem Leben eine Lüge erzählt.

“Sie lügt wie ein Kind”, sagt ein anderer Nutzer von reddit.

Der Clip hat annähernd 200.000 Views. Offenbar kann man einem Menschen, der so schlecht lügt, nicht böse sein – das muss wohl ein netter Mensch sein.

