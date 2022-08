World of Warcraft erlebte im Jahr 2005 eine Blutseuche. Diese virtuelle Epidemie ging in die Geschichte ein. Wir erzählen euch, wie es dazu kam.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Die Aussage, man würde die Preise nur ändern, weil es den Shitstorm gab, sah der Streamer als unfair an: Kritik bewirke Veränderung und Umdenken. Das sollte sie ja erreichen. Darüber sich jetzt zu beschweren, sei falsch, in seinen Augen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie reagieren die Streamer nun? Nach dem Backlash äußerte sich MoistCr1t1KaL in einem eigenen Stream. Er sagte, dass die PC-Firma ihre Preispolitik überdenken will.

Insgesamt wurde das Angebot also von einigen Nutzern kritisch gesehen und war offenbar nicht der umjubelte Erfolg, den sich die Streamer erhofft hatten. Es gab zwar auch positive Reaktionen, aber weil die negativen so harsch unterdrückt wurden, sorgte das für einen Backlash.

Also wurde dem Team in einigen Reaktionen sofort nahegelegt, noch mal die Preis-Struktur zu überprüfen. Es hieß, die Angebote der Firma seien „viel zu teuer“.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was haben die coolen Streamer angestellt? Am Abend des 8. August gegen 22 Uhr deutscher Zeit haben OTK und der befreundete Streamer „MoistCr1TiKaL“ ihr neues Projekt „Starforge Systems“ vorgestellt, eine PC-Baufirma, die von sich selbst sagt, sie wollten „die besten PCs des Universums“ bauen.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Wer sind OTK? One True King ist eine Gruppe aus Twitch-Streamern, von denen viele einen Bezug zu MMORPGs wie World of Warcraft, Final Fantasy XIV oder Lost Ark aufweisen. Auch LoL spielen einige Mitglieder der Gruppe oder haben es früher gespielt.

Einige der größten und erfolgreichsten Streamer auf Twitch aus dem MMO-Bereich und World of Warcrft arbeiten als Gruppe „OTK“ (One True King) zusammen. Zu der Gruppe gehören Streamer wie Asmongold, Mizkif und Sodapoppin. Eigentlich sind sie erfolgsverwöhnt, aber eine neue Aktion um Custom Gaming-PCs eskalierte am Montag, dem 8. August. Dabei fiel vor allem auf, wie schlecht die Streamer mit der Kritik an ihrem neuen Unternehmen umgingen.

Insert

You are going to send email to