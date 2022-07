LoL: Die 3 Twitch-Streamer mit dem größten Ego spielen in einem Team um 150.000 $ – So lief das Spektakel Ninja vs. MrBeast

Der Twitch-Streamer Tyler „Ninja“ Blevins gilt als extrem ehrgeizig, nicht nur in Spielen wie Fortnite, sondern auch in League of Legends. Am Samstagabend, dem 09.07., spielte er einen Schaukampf, zu dem er von MrBeast heraufgefordert wurde. Ninja schnappte sich mit Tyler1 und Doublelift zwei echte LoL-Könner, aber der Plan ging nicht auf.

Das ist die Situation:

Ninja ist ein ehrgeiziger Spieler und Entertainer, der mit Fortnite 2018 zum größten Streamer auf Twitch wurde. In letzter Zeit ist er etwas aus dem Rampenlicht raus und spiel viel LoL.

Der YouTuber „MrBeast“ ist dafür bekannt, mit Geld nur so um sich zu werfen und riesige Events zu planen. Er hat Ninja zu einem Schaukampf in LoL herausgefordert: Es sollte um 150.000 $ für den guten Zwecks gehen. Beide Kapitäne stellen ihre Teams auf.

Ninja entschied sich dafür, mit Doublelift und Tyler1 zwei starke LoL-Spieler zu holen, die ein ähnlich großes Ego haben, wie er. Alle 3 gelten als furchtbare Trash-Talker. Zu den beiden LoL-Könnern nahm er mit Ludwig und dem YouTuber Sapnap zwei Spieler mit rein, die kaum Ahnung von LoL haben.

Tyler ist ein ganz besonderer Typ:

Team Ninja: Super-Stars und „Iron“-Spieler in einem Team

So sahen die Teams aus: Beide Teams waren relativ ähnlich aufgebaut: Jedes Team hatte 2 richtig gute LoL-Spieler dabei, und zwei Streamer, die nicht für LoL bekannt sind. Dazu eben die Team-Kapitäne.

Das Team Ninja bestand aus:

Ninja selbst, der in den letzten Jahre wie irre LoL spielt und gern die Beherrschung verliert – er war der Midlaner

Tyler1, ein fanatischer LoL-Streamer, der als sehr aggressiv gilt – er spielte Top-Lane

Doublelift, einer der besten LoL-Spieler in Nordamerika aller Zeiten, der jetzt streamt – spielte in der Botlane

Ludwig, ein ehemaliger Super-Smash-Kommentator, der schon immer eher für seinen Entertainment-Faktor bekannt war als für seine Spieler-Künste – er musste als Supporter ran

Sapnap – ein Minecraft-YouTuber, er spielte im Jungle

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Das Team von MrBeast bestand aus:

MrBeast – einem YouTuber, der mit viel Geld um sich wirft – er war Supporter.

Yassuo – ein Streamer für 100 Thieves, der auf den Charakter „Yassuo“ steht – sollte in der Mitte gegen Ninja ran. Yassuo gilt als richtig stark.

Voyboy – ein früher LoL-Profi, die jetzt als Streamer arbeitet – hatte es auf der Top-Lane mit Tyler1 zu tun. Auch Voyboy gilt als Könner in LoL.

Mizkif – ein Twitch-Steamer, der viel kommentiert und Nintendo-Games zockt – durfte sich im Jungle vergnügen. Mizkif ist wie Ludwig eigentlich ein Entertainer, hat aber auch als Gamer richtig was drauf

Emiru – eine Twitch-Streamerin und die Freundin von Mizkif. Sie musste gegen den Profi Doublelift bestehen. Emiru hat schon öfter bewiesen, dass sie als Gamerin richtig was kann. Bei LoL hatte sie sich mal bei dem Entwickler direkt beschwert.

LoL zeigt mit perfekter Inszenierung um Twitch-Streamer, warum sie allen E-Sport-Games um Jahre voraus sind

„Team Ninja“ gilt mit 3 Stars als hoher Favorit

So dachte man, dass das Spiel ausgeht: Auf dem Papier war das „Team Ninja“ ein ziemlich klarer Favorit:

Tyler1 gilt wirklich als ein Tier in LoL, der macht seit Jahren nichts anderes und spielt extrem ehrgeizig in allen Rollen

Doublelift ist einer der hoch-dekoriertesten Spieler im nordamerikanischen LoL.

Beide Spieler gelten als „besser als gut“, Doublelift war immerhin bei mehreren Worlds dabei. Tyler1 ist in allen 5 Rollen zum Challenger geworden: Das ist schon ganz weit oben.

Alleine die beiden „müssten“ ein solches Spaß-Turnier eigentlich alleine gewinnen, wenn sie sich zusammenreißen und Botlane spielen.

Außerdem ist auch Ninja, trotz aller Kritik an ihm, ein begnadeter Gamer.

Doubelift war über Jahre einer der stärksten Spieler der USA.

„Ludwig hat das Spiel praktisch alleine verloren“

So lief das Spiel wirklich: Statt Doubellift und Tyler1 in die Botlane zu stecken und das Ding zu dominieren, stellte man Doublelift den YouTuber Ludwig als Support hin und das ging furchtbar schief.

Denn Ludwig bekam einfach sichtbar nichts gebacken.

Tyler1 sagte: Ludwig ist eine absolute Schwachstelle – er hat das Spiel beinahe alleine verloren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das Team von MrBeast gewann beide Spiele relativ locker:

Das erste Match entschied man nach 33 Minuten mit 35 und 21 Kills

Das zweite Match ging noch klarer aus mit 16 zu 12 nach 25 Minuten

Das dritte Match war dann eigentlich unnötig, aber Ninja packte noch mal 50.000 $ drauf, stellte das Team einmal komplett um und konnte die Ehre etwas wiederherzustellen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Schwache Spieler entscheiden LoL-Match, nicht die starken

Wie wird das Match diskutiert? Die meiste Kritik auf reddit trifft den armen Ludwig. Mit dem als Supporter geschlagen zu sein, müsse so sein, wie den „Neunten Kreis der Hölle“ zu besuchen, meint ein Nutzer.

Auch andere Spieler wurden kritisiert:

Doubelift konnte sich keinen klaren Vorteil gegenüber Emiru erarbeiten, was viele dann doch amüsiert.

Ninja bekam in der Midlane gegen Yassuo klar seine Grenzen aufgezeigt, obwohl er ein „High Ranked“-Spieler ist, sah er einfach kein Land gegen einen echten Könner.

Tyler1 war zwar gegen Voyboy überlegen, aber auch nicht so stark, um die verlorene Midlane und Botlane auszugleichen.

Sapnap war im Jungle ein ziemliches Opfer, während Mizkif solide spielte.

Letztlich waren also die beiden „schwachen Spieler“ von MrBeast, Emiru und Mizkif, beide deutlich besser als die schwachen Spieler von Team Ninja.

Das änderte sich erst alles in Spiel 3: Da stellte man Tyler1 als Supporter hin, ließ Ninja in der Botlane Samira spielen und packte Doublelift in die Midlane – während man die „schwachen Spieler“, Ludwig und Sapnap, im Dschungel und auf der Toplane versteckte.

Der Plan ging dann voll auf, so hätte man wohl die ganze Zeit spielen müssen.

Tyler1 wurde mit bissigen Kommentar zum Star des Abends- Doubelift, er habe sich von MrBeast mit Schokolade kaufen lassen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das steckt dahinter: Das Team „Ninja“ war seltsam aufgebaut, denn man hat diese 3 guten Spieler mit noch größeren Egos, aber mit Sapnap und Ludwig zwei wirkliche Schwachstellen im Team – während das Team von „MrBeast“ ausgeglichener aufgestellt war.

Der Schlüssel wäre es wohl gewesen, wie in Match 3, Tyler1 und Doublelift auf die Botlane zu packen und die voll durchziehen zu lassen.

Aber so hatten alle ihren Spaß und das war letztlich auch der Sinn des Events.

Zum Star des Abends wurde einmal mehr Tyler1, der auf großer Bühne richtig aufzuleben scheint.

