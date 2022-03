YouTuber betriebt irren Aufwand für Rekord – Verliert ihn in 3 Sekunden an globalen Megastar

Mit seiner Real-Life-Version der extrem erfolgreichen Serie Squid Game hat der YouTuber MrBeast sich einen Rekord an Zuschauerzahlen verdient. Doch ein kurzer Clip einer Ohrfeige hat alles zu nicht gemacht und den Rekord gebrochen. Erfahrt hier auf MeinMMO, was passiert ist.

Um wen und welche Aktion geht es? Jimmy „MrBeast“ Donaldson ist ein YouTuber, der vor allem durch irre Aktionen in seinen Streams auf sich aufmerksam macht.

Seine Karriere begann der YouTuber damals mit Videos zu Minecraft. Mittlerweile ist MrBeast aber vor allem für verrückte Aktionen und Challenges bekannt.

Bisherige Highlights waren Challenges, in welcher der Twitch-Streamer shroud Spieler in Apex Legends killt und jeder Abschuss eine Spende darstellte. Dazu kommt die Idee, ein erfolgreiches Team in LoL zu gründen.

Das alles verblasste aber vor seinem bisherigen Magnum Opus. Er nahm über 3,5 Millionen US-Dollar investiert und für 2 Millionen die Spiele aus der Netflix-Serie Squid Game nachgebaut. Danach ließ er eine Horde von ausgesuchten Influencern und Streamern auf sein Squid Game los. Freilich ohne Gewalt und Tote, aber dafür 1,5 Millionen Dollar Preisgeld.

Hier erfahrt ihr mehr dazu:

Die Aktion war extrem erfolgreich und am Ende wurde ein Rekord von 42,6 Millionen Views innerhalb von 24 Stunden bei einem Nicht-Trailer- oder Musikvideo erzielt.

Live-Watschn ruiniert YouTube-Rekord von MrBeast

Was war die Aktion, welche den Rekord brach? Allerdings war MrBeasts Rekord nicht für die Ewigkeit. Denn ein Video des News-Portals „The Guardian“ erzielte jüngst innerhalb von gerade mal 16 Stunden über 48 Millionen Views.

Es handelte sich hier um einen kurzen Clip, in dem während der Oscar-Verleihung 2022 der berühmte Schauspieler Will Smith die Bühne betritt und dem Moderator Chris Rock eine schallende Ohrfeige verpasst. Grund für die Watschn war offenbar, dass Rock sich feixend über den krankheitsbedingten Haarausfall von Will Smiths Frau lustig gemacht habe.

Was ist das Problem mit der Sache? Die Szene mit der Backpfeife dauerte nur 3 Sekunden und sorgte für einen gigantischen Tumult in den sozialen Medien. Durch die Tätlichkeit wurde die sonst recht formelle und unspektakuläre Oscar-Show erst richtig interessant und viele wollten im Nachhinein sehen, was denn da genau passiert war.

MrBeast im Gegenzug hat für seinen vorigen Rekord hingegen hart gearbeitet und Millionensummen investiert. Es bleibt also zu hoffen, dass künftige Projekte des YouTubers ähnlich viel Erfolg haben und nicht erneut von fragwürdigen Aktionen bei Live-Events in den Schatten gestellt werden.

So viel zu den verrückten Dynamiken der Online-Streaming-Dienste.