Einer der größten YouTuber plant ein LoL-Team – Will in 2 Jahren bei den Profis sein

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Der YouTuber ist bekannt dafür, seine Ziele und Projekte mit Hingabe zu verfolgen und durchzuziehen. So pflanze er im Rahmen einer Aktion zusammen mit seinen Kollegen 1.700 Bäume an einem Tag. Insgesamt schrieb er das Ziel von 20 Millionen aus.

Dann jedoch soll das Team auch direkt bei den Profis starten. Derzeit werden die Startplätze von Riot an die jeweiligen Organisationen vergeben. Es kam aber schon in der Vergangenheit vor, dass andere Teams die Plätze für Geld gekauft haben.

Wann kann man mit dem Team rechnen? Nach eigener Aussage steckt MrBeast in einigen Projekten und kann sich derzeit nicht darauf fokussieren. Laut einem Tweet vom 18. Februar 2021 wird es wohl noch 2 Jahre dauern, bis das Projekt so richtig anläuft.

Was hat Mr Beast mit LoL zu tun? Donaldson ist ein großer Fan von League of Legends, auch wenn er selbst keine Videos dazu macht.

Jimmy „MrBeast“ Donaldson hat einen der größten YouTube-Kanäle der Welt. Als eines seiner zukünftigen Ziele hat er sich ein eigenes Profi-Team in League of Legends vorgenommen. Das könnte schon 2023 in der amerikanischen LCS dabei sein.

