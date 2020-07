6 Fortnite-YouTuber kaufen Villa und zeigen sie stolz – Das löst eine Diskussion aus

Sechs YouTuber zum populären Online-Shooter Fortnite haben sich zu der Organisation „One Percent“ zusammengeschlossen und eine prunkvolle Villa gekauft, die sie in einem YouTube-Video vorstellen. Während jüngere Zuschauer das cool finden, sind einige ältere Zuschauer nicht so beeindruckt und kritisieren die Geisteshaltung, die hinter so einem Video steckt.

Das ist die Gruppe:

Formula ist der größte YouTuber der Gruppe mit 4,4 Millionen Abonnenten

Kiwiz hat 3,28 Millionen Abonnenten

Der YouTuber Nicks hat 3,22 Millionen Abonnenten

Randumb steht bei 3,01 Millionen Abonnenten

Razz unterhält 309.000 Abonnenten

Aeolus ist der kleinste mit 11.100 Abos

Die 4 großen YouTuber mit den Millionen-Zahlen kommen ursprünglich von „Luminosity Gaming“, haben sich von denen gelöst und mit den beiden kleineren YouTubern die Gruppe „One Percent“ gegründet.

Schon der Name sagt, wo es lang geht: „One Percent“ ist in den USA die Bezeichnung für die „Super-Reichen“, die ein Prozent der Bevölkerung mit dem größten Vermögen.

Das ist ihr Haus: In einem Video auf YouTube, das mittlerweile über 4 Millionen Aufrufe hat, zeigen die jungen YouTuber ihre Villa. Das ist ein „Multi-Millionen-Dollar“-Anwesen, das die YouTuber mit dem Geld gekauft haben, das sie über die Jahre durch die Unterstützung ihrer Fans verdient haben, wie sie stolz erzählen. Sie brauchten also keinen Sponsor dafür oder mussten irgendwelche Finanzierungspläne eingehen.

Während des Videos zeigen sie immer wieder Merchandise mit dem Logo „One Percent“. Das könnten die Fans ja kaufen.

Mein Haus, mein Flügel, meine Fortnite Funkopop-Sammlung

Das sind einzelne Szenen aus dem Video:

Schon in der Einfahrt zur Villa sind einige Luxus-Wagen geparkt

Der YouTuber Formula zeigt Glas-Display mit 160 Weinflaschen gezeigt und dem Kommentar: „Keiner von uns trinkt Wein“, Sponsoren werden dazu eingeladen, doch Dinge zu schicken, die man dort dann präsentieren kann

„Keiner von uns trinkt Wein.“

Im Wohnzimmer steht ein Flügel von Kawai, auf dem angeblich Frank Sinatra gespielt hat, später wird einer der YouTuber wild darauf heraufklimpern

Im Schlafzimmer von Formula sitzt wie zufällig die Freundin auf dem Bett, die für wenige Sekunden innehält, auf ihr Handy zu starren, um sich neben ihn zu stellen, bevor sie sich wieder dem Smartphone zuwendet

im Privat-Zimmer des YouTubers steht ein beeindruckendes Gaming-Setup und daneben der „Snack-Schrank“ mit einer Tüte M&Ms und weiterem Schnuckelkram in eigenen Gläsern, daneben prunkt stolz die Funkopop-Fortnite-Sammlung

Gaming-Setup, Snack-Bar und Funkopop-Sammlung.

im Gang hängen die Trophäen der Jungs, die Plaketten von YouTube für 1 Millionen Abonnenten, die aus verschiedenen „Zeitaltern von YouTube“ stammen

einer zeigt seine komplette Sneaker-Sammlung und weist vorher noch kurz auf das tolle Merchandise hin

Viel Begeisterung für Video – zeigt, dass „man es geschafft hat“

So wird das diskutiert: Das Video hat überwiegend positive Bewertungen. Es gibt über 304.000 Daumen nach oben, bei nur 10.000 Dislikes. Die Kommentare sind allerdings etwas durchwachsener.

Viele, augenscheinlich junge Fans scheinen begeistert von dem Lebensstil der YouTuber zu sein. Sie sagen: Ihr Traum ist es, auch mal so zu wohnen. Man könne mit den Freunden zusammenleben und einfach nur ständig Spaß haben. Das Haus sei in den richtigen Händen.

Es gibt aber auch einige kritische Kommentare. So wird angemerkt, dass die YouTuber ständig versuchen, ihr „Merch“ an die Fans zu bringen. Einer sagt, etwas bösartig, dass das Haus mit dem Geld von Kindern gekauft wurde, denen man Clickbait serviert hat. Ein dritter fragt, ob es wirklich sein muss, sowas zu zeigen, wenn gerade, in der Corona-Krise, so viele Menschen ihre Jobs und Häuser verlieren.

Noch kritischer sieht man das Video in den Kommentarspalten der Webseite Kotaku. Da kritisiert man den ganzen Lebensstil, der nur auf Reichtum und Konsum basiert und das dann noch „One Percent“ nennt. Man glaubt, den YouTubern wird es wie einigen Stars gehen, die sich am Zenit ihrer Karriere solche Luxus-Dinge gekauften haben und später von den laufenden Kosten überrascht wurden.

Außerdem gibt man zu bedenken, dass sich die Gruppe zerstreiten könnte und was für Probleme daraus resultieren könnten.

Das steckt dahinter: Fortnite-YouTuber sind ein Stückweit wie Rapper. Es gilt als chic, nach außen darzustellen, dass man es „geschafft“ hat und sich den Lebensstil leisten kann, den sich die Zuschauer für sich selbst wünschen. Die prominentesten Streamer leben das vor:

Seinen Erfolg so zur Schau zu stellen, ist eine Eigenart, die von Leuten, die älter sind und mitten im Leben stehen, kritisch gesehen wird. Gerade in Deutschland empfinden wir es als unfein, wenn jemand so mit seinem Reichtum protzt.

Wie genau dieser Lebensstil aussehen soll, „wenn man es geschafft hat“, scheint den YouTuber selbst nicht so klar zu sein. Das sind Status-Symbole des Vorbesitzers noch, die präsentiert werden, wie ein „Flügel, auf dem Sinatra gespielt hat“, ein „Wein-Display“ oder „ein wertvoller Flipper-Automat im Stil von Kobe Bryant“.

Zu diesen Dingen dürften die YouTuber selbst keinen Bezug haben, denen ist dann die Snackbar oder der besonders große Flatscreen-TV deutlich wichtiger.

Für die Villa scheinen 6 YouTuber zusammengelegt zu haben. Mit 4 Millionen Abonnenten ist der größte von denen aber noch nicht mal im Ansatz dort, wo die ganz großen Stars rangieren. Die spielen dann noch mal in ganz anderen Dimensionen:

