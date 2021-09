LoL beugt sich der irren Forderung eines Twitch-Streamer, ändert offizielles Profil-Bild

Bei League of Legends ist der Twitch-Streamer Tyler “Tyler1” Steinkamp am Zenit angekommen. Sogar Riot Games verbeugt sich vor dem Streamer und nutzt sein Bild als offizielles Profil-Bild für den Twitter-Kanal, dem 5 Millionen Menschen folgen. Dabei hatte Tyler1 lange keinen guten Stand bei Riot Games. Er war über Jahre gebannt, ein Mitarbeiter sagte sogar, er werde bald an „Hodenkrebs“ sterben.

So ehrt Riot Games nun tyler1: Die LoL-Entwickler haben ihn in das offizielle Twitter-Profilbild aufgenommen. Dort sieht man den Streamer nun zusammen mit der Midlane-Heldin Annie.

Man gratuliert ihn dafür, „wieder einen auf die Liste gesetzt haben.“

„Ich bin das Gesicht von LoL!“ – Ändert es oder ich hör auf

Wie kam es dazu, dass Riot Games das Bild ändert? Das hatte Tyler1 gefordert.

Er sagte: Er sei „das Gesicht von LoL“, daher forderte er Riot Games auf, das Bild von LoL auf Twitch für einen Tag auszutauschen oder er werde „aufhören.“

Riot Games kam ihm wohl entgegen und hat zumindest das Bild auf Twitter geändert.

Tyler1 nennt seine “klare Forderung”:

Das Ganze ist aber offenbar scherzhaft gemeint und passt zum Image der Kunstfigur “Tyler1”, der in allem einfach total drüber ist.

Tyler1 wird in 4 von 5 Rollen Challenger in LoL

Warum ehrt man Tyler1? Der muskelbepackte 26-Jährige ist der mit Abstand größte Streamer zu LoL auf Twitch. Er ist ein ziemliches Wutmonster, der regelmäßig austickt und grundsätzlich nur in „All Caps“ schreibt, aber er ist auch ein begnadeter Entertainer und ein Tier in LoL.

Über Jahre war Tyler1 eigentlich nur für sein Spiel mit einem einzigen Helden bekannt, Draven. Aber das hat sich radikal geändert: Mittlerweile hat sich Tyler1 zum Ziel gesetzt, auf jeder Position in LoL, in den „Challenger-Rang“ aufzusteigen. Das ist knüppelhart, denn nur wenige Spieler pro Server erreichen diesen Rang.

Nach 669 Spielen hat es Tyler jetzt in der Midlane dazu gebracht, Challenger zu werden. Vorher war ihm das schon als Botlaner, Jungler und Top-Laner gelungen. Für die Top-Lane brauchte er damals 1800 Spiele.

Für Tyler1 ist das jedes Mal eine Riesen-Qual. Er gibt aber einfach nicht auf.

Knallharter LoL-Rüpel schmilzt dahin, als er auf Twitch besonderes Geschenk öffnet

Die „Midlane-Challenge“ begann im Juli und ist jetzt endlich zu Ende. Im Verhältnis zu anderen Rollen fiel es ihm als Midlaner wohl relativ leicht, den Challenger-Rang zu erreichen.

Die härteste Aufgabe für Tyler1 ist offenbar der Lauf als „Supporter“, das will er sich erst 2022 antun.

Tyler1 feiert seinen Aufstieg (Vorsicht, laut):

Das macht den Aufstieg von Tyler1 so bemerkenswert: Der Streamer stand lange auf keinem guten Fuß mit Riot Games. Weil er sich unmöglich benahm und immer wieder andere wie ein Irrer flamte, stand er für lange Zeit auf der „Wir wollen den echt nicht“-Liste bei Riot Games. Immer wieder wurde Tyler1 aus dem Spiel gebannt.

2017 kam es aber zu einem Vorfall: Ein LoL-Designer sprach, offenbar angetrunken, über Tyler1 und sagte: „Es ist okay, er wird sowieso an einer Kokain-Überdosis oder Hodenkrebs von all den Steoriden sterben … danach sind wir gucci“.

Nach dieser Äußerung musste der Mitarbeiter offenbar Riot Games verlassen und gleichzeitig duldete Riot Games nun „Tyler1“ wieder auf den LoL-Servern. Der zog sich ein T-Shirt mit der Aufschrift „Reformed“ an, behauptete, er habe sich jetzt völlig geändert und sei handzahm und machte ziemlich genauso weiter wie vorher.

4 Jahre später ist Tyler1 der Star von LoL und offenbar „salonfähig.“

