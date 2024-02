LoL: Twitch-Streamer entdeckt starken Build für unbeliebten Champion, erreicht damit in kurzer Zeit den höchsten Rang 

Ein Twitch-Streamer, welcher Ivern in League of Legends spielt, nutzt einen neuen Gegenstand in Saison 14, um sich bis an die Spitze des Challenger-Rangs zu kämpfen und den ersten Platz zu erobern.

Ivern mag nicht zu den populärsten Champions in League of Legends gehören, aber das hindert Spieler, die den Jungler lieben, nicht daran, kontinuierlich neue Strategien zu entwickeln, um in der SoloQ zu dominieren und im Ranked aufzusteigen.

Welcher Build für Ivern ist besonders stark? Twitch-Streamer und Ivern-Enthusiast Jamican Banana hat eine Strategie entwickelt, um in League of Legends schnell die Rangliste zu erklimmen: den Einsatz des Gegenstands Dawncore (deutsch: Dämmerkern).

Was kann Dawncore? Dawncore, ein neuer Support-Gegenstand im Rift, der mit Season 14 eingeführt wurde, bietet 40 Fähigkeitsstärke, 20 Fähigkeits-Tempo und 150 % Grundwert für Manaregeneration, sowie eine einzigartige passive Fähigkeit namens Tagesanbruch . Diese Passive gewährt 3 % Heil- und Schildkraft sowie 5 Fähigkeitsstärke pro 100 % des Grundwerts für Manaregeneration.

Twitch-Streamer klettert auf Rang 1 Challenger mit Ivern

Durch die Stapelung verschiedener Manaregenerierungs-Items während eines Matches kann Ivern diese einzigartige Passive nutzen, um massive Schilde und Heilung für seine Teammitglieder zu erzeugen. Demnach baute er neben Ionian Boots als Core-Items: Dawncore, Redemption und Moonstone.

Jamican Banana teilte seinen Spielfortschritt auf X, als er den Challenger-Rang erreichte und es unter die Top 50 Spieler auf dem nordamerikanischen Server schaffte. Im späteren Verlauf gelang es ihm sogar, sich auf Platz 1 der Rangliste hochzukämpfen, auch wenn er diese Position nicht lange halten konnte.

Wer ist der Streamer Jamican Banana? Jamican Banana ist ein kanadischer Twitch-Streamer, der hauptsächlich League of Legends streamt. Er bezeichnet sich selbst als OTP (=One Trick Pony) Ivern-Spieler und ist derzeit im Rang Challenger. Sein Stream hat durchschnittlich 128 Zuschauer (via Sullygnome)

So reagiert die Community auf den Build: Viele Mitglieder der Community scheinen überrascht über diesen unkonventionellen Build und die Tatsache zu sein, dass der Streamer damit so erfolgreich ist. Einige Nutzer äußern sich dazu wie folgt:

actually_imAdam fragt: Nur Dawncore > Redemp > Moonstone?

yamidotpng schreibt: Dawncore ist so gut?

h6x9h kommentiert: So stark sind Support Items jetzt. gg

