LoL: Kaum gespielter Champion soll ein Update bekommen – Wird verschoben, weil Spieler es nicht mögen

In League of Legends bekommen weniger beliebte Champions oft mal mehr und mal weniger große Anpassungen, damit man den Champion öfter sieht. Ein solches Update sollte auch der Champion Ivern im nächsten Patch 13.10 bekommen. Aufgrund eines Community-Aufschreis wurde das jedeoch jetzt verschoben.

Was ist passiert? Am 17.05. erscheint der neue League of Legends Patch 13.10. Damit einhergehend kommt ein insgesamt großes Midscope-Update, welches viele Items und Mechaniken im Spiel verändert.

Im Zuge dieses Updates sollte auch der Champion Ivern ein paar Änderungen bekommen. Das Update wurde aber aufgrund von negativem Feedback auf Patch 13.11 verschoben. Dies geschieht laut eigener Aussage auf Twitter, um die Erwartungen der Ivern-Spieler zu erfüllen

Die Änderungen von Ivern

Was genau ändert sich bei Ivern? Ivern ist im Kern ein Support-Jungler. Er fängt im Jungle an. Anders als Assassinen, die versuchen, die Gegner auf den Lanes zu ganken und zu erledigen, versucht Ivern mit einem Schild und CC-Fähigkeiten seine Teammitglieder auf den Lanes zu unterstützen.

Bei einer momentanen Pick-Rate von 0,6 % im Jungle gehört Ivern aber auch zu den unbeliebteren Champions in LoL. Riot Games will mit einem Update seiner Fähigkeiten, die andere buffen und beschützen, verbessern.

Ein zusätzlicher Schild auf der E und ein Buff auf Auto-Attacks durch eine W verstärken seine supportenden Fähigkeiten. Auch seine Ultimate bekommt eine neue CC-Option.

Was ist jetzt das Problem? Kritisiert werden vor allem die Änderungen an seiner passiven Fähigkeit. Anders als andere Jungler kämpft Ivern nicht gegen die Monster im Jungle, sondern markiert sie und kann sie nach einer gewissen Zeit abholen oder mit Smite direkt nach der Markierung verschwinden lassen. Das Markieren selbst kostet Ivern Mana und Leben.

Zwar wird die Zeit, bis man die Markierung auslösen kann, im geplanten Update niedriger, die Mana- und Lebenskosten werden aber erhöht, sodass sein Early-Game stark geschwächt wird. Er verliert auch die Möglichkeit, den Red- und Blue-Buff mit seinen Verbündeten zu teilen.

Der Schaden bei seiner Ultimate und seiner W wird auch reduziert. Zusätzlich mit der Änderung, dass seine W-Büsche verschwinden, wenn man keine Sicht darin hat, wird seine Spielbarkeit auf Solo-Lanes noch weiter erschwert.

Die Community reagiert negativ

Wie reagiert die Community? Als die Änderungen von Ivern zum ersten Mal präsentiert wurden, bekam Riot überwiegend negatives Feedback von der Community. Auch der League of Legends Coach und Analyst LS äußerte sich negativ auf Twitter über das Ivern-Update.

Vor allem zweifelt er das Ivern-Update im Allgemeinen an, da sich Ivern laut ihm eigentlich in einem guten Zustand befände. Ivern zu nerfen, um ihm Gimmicks zu geben, mache nur seine Koordination in der SoloQ schwieriger.

Zusammen mit der Schwächung seines Early-Games im Jungle empfindet der Analyst das geplante Champion-Update als “Desaster”.

Auf Twitter bekommt LS viel Zuspruch.

BDS Nick: Das fühlt sich an, als hätte ein Nicht-Ivern-Spieler einfach irgendetwas geändert, um cool auszusehen

Savagestano: Super super enttäuschendes und langweiliges Update verglichen mit anderen, die sie gemacht haben.

Manche Spieler sehen das Update nicht so negativ wie LS und finden Ivern bräuchte endlich Änderungen:

Inugami: Ivern wird in jeder Jungle-Meta kaum gespielt. […] Er muss sich ziemlich verändern.

Thomas Surlykke: Du bist verrückt, wenn du denkst, diese Änderungen nerfen ihn.

Letztendlich müssen wir durch die Verschiebung seines Updates noch 3 Wochen warten, um zu sehen, ob Riot noch etwas ändern wird und wie seine Änderungen sich aufs eigentliche Spiel auswirken werden.

Wie seht ihr die Änderungen? Findet ihr Ivern braucht diese Anpassung oder sagt ihr auch, dass er in einem guten Zustand ist? Schreibt uns eure Meinung direkt in die Kommentare.

