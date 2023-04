LoL überlegt radikale Änderung in einem Bereich, den sie 14 Jahre nicht angerührt haben

Die Entwickler von League of Legend planen eine Änderung an den Minions. Die Diener in League of legends wurden seit 14 Jahren nicht mehr verändert.

League of Legends ist kein Spiel, das mit der Veröffentlichung neuer Champions oder Balancing-Patches geizt. Trotzdem hat das beliebte MOBA von Riot Games einen Bereich, den die Entwickler seit 14 Jahren nicht grundlegend verändert haben: die Minions.

Für welches Feld plant LoL die Änderung? In einem Blog-Beitrag auf der offiziellen Website von League of Legends hat Riot Games über eine Änderung an den Minions gesprochen, die das MOBA radikal verändern würde (via leagueoflegends.com).

Was sind Minions? Minions werden in League of Legends die kleinen NPCs genannt, die im Verlauf eines Matches spawnen und sich auf den Lanes in die Richtung der gegnerischen Türme bewegen. Minions sind KI getrieben und laufen die Lanes entlang, bis sie eine gegnerische Einheit finden, die sie angreifen können.

Was ist das für eine Änderung? Riot Games plant eine Art Trennung der Minions auf den Lanes.

Die Entwickler „Riot Axes“ und „Riot Phroxzon“ sprachen in dem Blog-Post über die “ADCs” und die “Fighters” sowie die Änderungen, die beide Champion-Tyoen in der jüngsten Vergangenheit erhielten. Das Team denke nun, dass die beiden Klassen in einem recht stabilen Zustand sind, doch zukünftig der Feinschliff vorgenommen werden müsse.

Eine Möglichkeit des Feinschliffs der beiden Klassen sei eine „bedeutende Änderung an der Struktur der mythischen Item-Struktur für beide Item-Systeme“. Eine andere Möglichkeit, die Riot Games derzeit untersuche, aber nicht versprechen wolle, sei, die Minions in der Lane zu differenzieren.

[…] Eine der Möglichkeiten, die wir für die Vorsaison in Betracht ziehen, ist die Schaffung einer besseren Möglichkeit, Rollen besser gegeneinander abzustimmen – zum Beispiel die Differenzierung der Minions in jeder Lane. Riot Games via leagueoflegends.com

Die Differenzierung der Minions auf den Lanes ist nicht die einzige große Ankündigung, auf die Fans von League of Legends gespannt blicken können. So hat ein legendärer Regisseur angekündigt, dass er sich mit einer Live-Action-Serie zum E-Sport von LoL befasse. Bei der Serien soll es reale Schauspieler sowie 40 Episoden mit jeweils 45 Minuten geben.

