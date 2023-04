Eine neue Serie zu LoL spielt in der realen Welt des E-Sports – Wird von einem legendären Regisseur inszeniert

League of Legends bekommt eine neue Serie, die einen völlig anderen Weg einschlagen soll, als der Netflix-Hit Arcane. Sie soll in der realen Welt des E-Sports spielen, jedoch mit einem übernatürlichen Twist.

Fans von allem, was mit League of Legends zu tun hat, mussten gerade erst eine bittere Enttäuschung hinnehmen, denn die 2. Staffel vom Netflix-Hit Arcane wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen.

Doch es gibt auch gute Nachrichten, denn das Riot-Game soll eine neue Serie bekommen. Wie die Pseudo-Doku “Players” soll der E-Sport im Fokus der Serie stehen.

League of Legends statt epischer Kämpfe

Was ist das für eine Serie? Der legendäre chinesische Regisseur Zhang Yi-Mou kündigte in einer Presse-Konferenz an, sich in einer neuen Serie mit der E-Sport-Szene in LoL zu befassen. Die Serie soll Live-Action, mit realen Darstellern, sein und 40 Episoden zu je 45 Minuten umfassen.

Für den Regisseur ist es die erste Web-Serie, eigentlich ist er für Filme wie Hero und House of Flying Daggers bekannt. Das sind Filme des Wuxia-Genre: Martial-Arts-Verfilmungen mit legendären Helden.

Mit der Serie möchte er etwas “cooles und anderes”, machen, so der Regisseur. Er fügt hinzu, dass seine Enkel das MOBA von Riot Games zocken und sich die Serie an ein jüngeres Publikum richten soll.

Worum geht es? Die Handlung soll zwei LoL-Spielern folgen, die an völlig unterschiedlichen Punkten in ihrer Karriere stehen: Ma Da ist der größte Star der chinesischen Liga LPL und steht kurz vor dem Ruhestand, Bai Yang ist ein Schüler und begnadeter Spieler.

Durch einen Unfall tauschen die beiden ihre Seelen und können so “das Leben ihrer Träume” führen, müssen sich aber auch mit den Problemen des jeweils anderen auseinandersetzen (via MGG).

Kommt die Serie auch zu uns? Wie es mit einer Lokalisation ins Englische oder gar ins Deutsche aussieht, steht noch nicht fest. Ausgeschlossen ist es aber nicht, wie etwa die Netflix-Serie The King’s Avatar zeigt, die sich ebenfalls um die chinesische E-Sport-Szene dreht.

Nachdem Videospiel-Verfilmungen lange einen eher schlechten Ruf hatten, scheinen sie gerade aus allen Seiten frischen Wind zu bekommen.

Wenn Live-Action-Serien nicht nach eurem Geschmack sind und ihr lieber der zweiten Staffel von Arcane entgegenfiebert, haben wir hier alle relevanten Informationen für euch zusammengetragen:

