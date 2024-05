In Fallout gibt es über 100 Vaults mit üblen Experimenten – Das sind die schlimmsten

Vaults sind eines der wichtigsten Motive in der Welt von Fallout: Bunker, die Schutz vor dem Atomkrieg versprechen. Aber nur die wenigsten davon dienen wirklich diesem Zweck, in den meisten fanden schreckliche Experimente statt. MeinMMO schlüsselt auf, wie viele Vaults es überhaupt gibt und welches die schlimmsten sind.

Spoiler-Warnung: Wer das Ende der Fallout-Serie noch nicht gesehen hat, sollte das erst nachholen. Wir erklären hier einige Hintergründe zur Story und der Welt von Fallout.

Was sind Vaults eigentlich? Offiziell handelt es sich bei Vaults um Schutzbunker mit meterdicken Wänden tief in der Erde, die komplett autark leben können und mit Energie versorgt werden. Menschen sollen hier den Atomkrieg überleben können. Eine Vault soll zwischen 100 und 1.000 Menschen aufnehmen.

Nach dem Krieg sollen sich die charakteristischen, zahnradförmigen Türen dann wieder öffnen – im Idealfall, nachdem die Strahlung nachgelassen hat und das Land wieder bewohnbar ist. Je nach Vault sind die Türen unterschiedlich lang geschlossen.

Die erste Vault, der sich öffnen sollte, ist übrigens Vault 76. Die Story von Fallout 76 dreht sich genau um diese Vault: Die Bewohner werden darauf gedrillt, das Ödland wieder bewohnbar zu machen, damit alle, die nach ihnen kommen, ein aufgebautes Amerika vorfinden.

Allerdings kommen nur die wenigsten Vaults tatsächlich dem Versprechen nach, die Bewohner zu schützen. In den meisten lief Schreckliches ab.

Nur 17 Vaults dienen wirklich dem Schutz der Menschen

Wie viele Vaults gibt es überhaupt? Laut dem offiziellen Kanon existieren 122 Vaults (via Fallout Wiki). An dieser Zahl orientieren sich die meisten Fans, aber ob sie wirklich stimmt, kann niemand mit Sicherheit sagen, denn:

ob VaultTec und die Regierung hier die Wahrheit sagen, weiß niemand so genau

es gibt einige „Demo“-Vaults, die teilweise berücksichtigt werden, teilweise nicht

dass es unregistrierte Vaults gibt, in denen etwa besonders wichtige Personen untergebracht sind, ist nicht auszuschließen

Von den 122 offiziell bekannten Vaults sollen lediglich 17 wirklich dem Schutz der Bewohner dienen. In den 105 weiteren Vaults sollen die berüchtigten Experimente stattgefunden haben.

Was passiert in Vaults? In der Fallout-Serie auf Amazon erklärt eine Mitarbeiterin von VaultTec, den Machern der Vaults, dass Amerikaner mit genug Geld hier einen Platz kaufen können. Allerdings sind bei dem Treffen viele andere Firmen anwesend.

Die Firmen haben die Möglichkeit, selbst Vaults zu finanzieren – und dort dann zu tun und zu lassen, was sie wollen. Insbesondere die Forschungs-Gruppe „BigMT“ hat hier ziemlich viel investiert und „geforscht.“

In vielen Fällen handelt es sich um soziale Experimente, wie etwa in Vault 69, in dem ein einziger Mann mit 999 Frauen untergebracht wurde. In anderen sind weit schlimmere Dinge passiert.

Die schlimmsten Vaults in Fallout

Ein „Ranking“ für die schlimmsten Vaults zu erstellen, ist recht schwer und stark subjektiv. MeinMMO-Fallout-Experte Benedict Grothaus – also ich – habe deswegen versucht, möglichst diejenigen herauszusuchen, bei denen mir jeder zustimmt: Ja, das ist schrecklich.

Bei der Auswahl komme ich deswegen auf fünf Vaults, die in Grausamkeit alle anderen noch übertreffen:

Vault 87: Hier wurde mit dem „FEV“ geforscht, dem „Forced Evolutionary Virus“, der Menschen zu Supermutanten macht. Alle Bewohner wurden direkt nach der Ankunft infiziert und dann von Forschern beobachtet.

Vault 4: Diese Vault taucht in der Serie auf. Forscher haben hier Frauen mit mutiertem Nachwuchs „geschwängert“, was in teilweise furchtbare Chimären ausgeartet ist.

Vault 11: Jedes Jahr sollte ein Bewohner geopfert werden, um die Vault weiter laufen zu lassen. Das alles war aber nur ein krankes Experiment.

werden, um die Vault weiter laufen zu lassen. Das alles war aber nur ein krankes Experiment. Vault 112: Der Aufseher in diesem Vault hält sich alle Bewohner als tiefgefrorene „Spielzeuge“, die er in seiner Gedanken-Welt nach Lust und Laune quälen kann.

Vault 12: Die Türen dieser Vault haben sich nie vollständig geschlossen. Als Folge wurden alle Bewohner verstrahlt und sind, wenn sie nicht direkt gestorben sind, zu Ghulen mutiert.

Vault 106: Hier wurde die Luft mit psychoaktiven Substanzen geflutet, alle Bewohner standen also durchgehend unter Drogen. Das führte jedoch zu zunehmend aggressivem Verhalten und schließlich Krieg in der Vault.

Es gibt noch ein paar andere Beispiele, wie Vault 81 voller tödlicher Krankheiten oder Vault 108, wo direkt mehrere Experimente durchgeführt wurden. Unter anderem sollten dort die lebenserhaltenden Systeme nach 20 Jahren versagen und ein Typ namens Gary wurde viel zu oft geklont.

Auch, wenn die meisten Vaults den Tod oder das Leiden ihrer Bewohner zur Folge hatten, sollten zumindest nicht alle nur für grausame Experimente genutzt werden. Eine der Forschungs-Vaults hatte sogar vor, tatsächlich das Überleben der Menschheit zu sichern, indem dort Wissenschaftler an robusteren Pflanzen gearbeitet haben. Das lief allerdings ebenfalls schief: Eine Vault in Fallout endet wie The Last of Us und ihr könnt sie sogar besuchen