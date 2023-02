Arcane, The Last of Us oder etwas anderes: Welche TV-Serien zu Games sind die besten?

World Eternal Online ist ein neues MMORPG, das im Trailer an ein Musical erinnert und sich in einer offenen Alpha befindet.

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Erzählt uns: Welche TV-Serien zu Videospielen sind die besten, die es aktuell auf dem Markt gibt? Was daran gefällt euch am meisten? Gibt es vielleicht TV-Serien oder Filme, die noch nicht erschienen sind, auf die ihr euch aber jetzt schon riesig freut?

Da es sehr viele Serien zu Games gibt, haben wir mit dieser Liste eine redaktionelle Auswahl getroffen. Wenn ihr eine bestimmte Serie kennt, die so richtig geil ist, aber auf unserer Liste fehlt, erzählt uns über sie in den Kommentaren.

Lange Zeit hatten Filme und Serien zu Videospielen unter den Fans einen schlechten Ruf. Titel wie Max Payne, Mortal Kombat: Conquest und Alone in the Dark sorgten in der Vergangenheit für genauso viele Lacher wie Augenrollen.

