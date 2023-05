In League of Legends (LoL) erscheinen regelmäßig neue Champions und ältere werden angepasst und verändert. Im letzten Patch 10.9 bekam der Champion Neeko ein Rework und damit einhergehend eine einzigartige Möglichkeit der Tarnung.

Was ist Neeko für ein Champion? Neeko ist hauptsächlich ein Mid-Laner, der mit einer Pick-Rate von 1,5 % und einer Bann-Rate von 0,7 % im vorherigen Patch kaum mehr Beachtung bei der Spielerschaft findet. Nach längerer Planung passt Riot Neeko im neusten 10.9 Patch an und spendiert ihr ein Rework.

Die neuen Fähigkeiten, allen voran die neue Passive, erhöhen ihre Pick-Rate. Aber vor allem sorgt ihr Rework für einen enormen Boost ihrer Bann-Rate.

Neekos neue Fähigkeiten

Was macht Neeko jetzt so besonders? Während ihre Q und E an Grundschaden verloren haben, aber durch eine erhöhte AP-Skalierung im späteren Verlauf stärker werden, sind ihre anderen Fähigkeiten interessanter.

Das größte Highlight ihres Reworks stellt ihre neue Passive dar. Vorher konnte sie sich als einer ihrer Teammitglieder tarnen und so versuchen, die Gegner zu täuschen. Mit ihrer neuen passiven Fähigkeit wird ihr Tarnrepertoire erweitert, und sie kann sich auch in alles Neutrale und in Verbündete verwandeln.

Die eigenen Minions, die Jungle-Kreaturen und Jungle-Pflanzen, aber auch verbündete Wards und platzierbare Gegenstände und Minions von verbündeten Champions stehen Neeko als Tarnwerkzeug zur Verfügung. Dementsprechend kann sie auch ein Pilz von Teemo oder eine Spinne von Elise sein.

Auch ihre W-Fähigkeit wurde angepasst, und sie kann ihren Klon nun auch Animationen und Sounds ihrer Fähigkeiten und Emotes abspielen lassen.

Eine neue Rolle für Neeko: Während auf den Lanes die Effizienz ihrer Tarnung beschränkt ist, ermöglicht der Jungle schier unbegrenzte Tarnstrategien. Riot weiß das auch und hat die Jungle-Effizienz ihrer Fähigkeit deutlich verbessert.

Regelmäßig werden Champions abseits ihrer regulären Rolle gespielt. Ein 23-jähriger Däne macht einen ungewöhnlichen Champ im Alleingang auf einer ganz anderen Rolle populär.

Spieler bannen die neue Neeko

Wie für ein Rework üblich, wollen viele Spieler die neuen Fähigkeiten und Spielweisen testen. Neben der Pick-Rate steigt vor allem die Bann-Rate enorm.

Neekos Pick und Bann-Raten im Vergleich

Pick-Rate in Patch 10.8: 1,5 %

Pick-Rate in Patch 10.9: 3,2 %

Bann-Rate in Patch 10.8: 0,7 %

Bann-Rate in Patch 10.9: 23,2 %

Zwar steigt ihre Pick-Rate nur um 1,7 %, ihre Bann-Rate aber ist auf dem neuen Patch 33-Mal so hoch wie vorher. So katapultiert sie sich von weit unten in die Top-5 der aktuell meist gebannten Champions.

Diesmal wird sie auch im Jungle gespielt, hat aber eine katastrophale Win-Rate von 41,48 %. Dies könnte aber auch daran liegen, dass viele Spieler noch nicht mit wissen, wie sie mit ihren neuen Fähigkeiten umgehen sollen.

Neben den Fähigkeiten sind die Items in League of Legends ein essenzieller Bestandteil des Spiels. Manchmal vergessen Spieler am Anfang des Spiels, welche zu kaufen. In seltenen Fällen vergessen sogar Profis, Items zu kaufen.

Falls ihr schon immer wissen wolltet, wie MMR, Ranglistenplatzierung und LP zusammenhängen, bietet euch Riot ein simples Erklärungsvideo:

Spieler testen Neekos neue Fähigkeit

Wie man als ungefährlicher Gegner das andere Team austrickst, zeigt Reddit-User MellowShriek in einem Video. Während sein Teammate beim Zerstören des Nexus gescheitert ist, tarnt sich MellowShriek als eigenes Minion und schleicht sich am verteidigenden Gegner vorbei. Schnell verwandelt er sich zurück und zerstört den gegnerischen Nexus mit wenigen Angriffen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Auf Reddit spotten viele über die unwissenden Gegner, erzählen aber auch ihre eigenen lustigen Geschichten zum Neeko-Update.

Aizen_Myo erzählt: Mein Bruder wurde von ihr gegankt und er hat sich unglaublich aufgeregt, dass er vergessen hat, die Minions zu zählen.

Auch superp2222 findet, dass Neekos Fähigkeit, sich in Minions zu verwandeln, die größte Paranoia auslösende Sache aller Zeiten ist.

Neben der hohen Bann-Rate und Angst, von Neeko überrascht zu werden, sieht die Community die neue Passive immerhin positiv und erfreut sich an witzigen Geschichten. Um das Spiel auch für Einsteiger freundlicher zu machen, plant Riot übrigens eine Überarbeitung des Koop vs. AI-Modus.