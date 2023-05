LoL: 23-jähriger Däne macht ungewöhnlichen Champ im Alleingang populär – Jetzt trainiert sogar Faker mit ihm

In League of Legends hat der Däne Rasmus „Caps“ Winther (23) gerade einen ungewöhnlichen Lauf mit dem Champion Nautilus. Er spielt den Support-Champ in der Midlane und hat damit viel Erfolg: In der SoloQ kommt er auf eine Win-Rate von 92 %, beim Turnier MSI hat er schon 2 Spiele mit ihm gewonnen. Jetzt sollen angeblich die größten Midlaner der Welt wie den Pick üben, um ihn beim Turnier MSI zu zeigen.

Was ist Nautilus für ein Champ?

Nautilus, „der Titan der Tiefen“, ist eigentlich ein relativ schwerfälliger Supporter, der mit einem riesigen Anker rumläuft.

Mit seiner Fähigkeit Q kann er seinen Anker auswerfen: Trifft er einen Gegner, zieht er den Gegner an sich heran, und wirft sich selbst dem Gegner entgegen. Trifft er nur Terrain, dann zieht sich Nautilus in Richtung des Bodens.

Normalerweise wird Nautilus als Supporter auf der Botlane gespielt, wo er eng bei seinem ADC bleibt, Schaden abfängt und Kills vorbereitet. In den Händen eines schwachen Supporters ist Nautilus ein immobiler Sandsack, der ständig stirbt, in den Händen eines Könners aber wirkt er stark wie ein Thunfisch – und die können bekanntlich Löwen töten (via youtube).

Was ist das mit der Midlane? 2019 spielte das chinesische Team „FunPlus Phoenix“ ein überragendes Turnier bei den Worlds und wurde Weltmeister. Im Final besiegte man Caps mit G2.

Das chinesische Team hatte mit „Doinb“ den überragenden Mann des Turniers in der Midlane, der bekannt dafür war, „irre Picks“ zu spielen.

Doinb konnte mit offensiven Champs viele Kills sammeln, aber auch defensive Champs wie Nautilus spielen und dann als Vorbereiter agieren, etwa für seinen genialen Jungle-Partner Tian, der dann offensiver spielte.

Das ist deshalb so ungewöhnlich, weil in der Midlane eigentlich Mages und Assassine gespielt werden. Defensive Charaktere oder Supporter gehören in die Top-Lane, in den Jungle oder auf die Botlane – nur bloß nicht auf die Midlane, wo normalerweise “die Killer” eines Teams spielen.

2023 kopiert jetzt Caps diesen Stil von 2019 und ist damit enorm erfolgreich:

Caps spielt Nautilus als Mage und baut den Champ so, dass er die Magie-Resistenz der Gegner senkt (via dexerto)

Sein Jungler Yike spielt einen AP-Carry wie Nidalee, der dann noch mehr Schaden anrichtet, wenn Nautilus die Gegner schwächt und ihm vorlegt

Ein Supporter als Midlaner – Caps holt 30 Assists in 2 Spielen

Wie hat er damit Erfolg? Caps hatte mit Nautilus als Pick schon die Solo-Queue in Europa dominiert. Von 12 Spielen als Nautilus gewann er 11 – eine Win-Rate von 92 %.

Jetzt beim internationalen Turnier MSI hat Caps in 2 Spielen „Nautilus Midlane“ gespielt und mit dem Champ unheimlich viele Assists geholt. In Match 1 spielte Caps 1-3-20, in Spiel 2 1-3-10.

In beiden Fällen funktioniert Nautilus wie früher bei FunPlus Phoenix: Nautilus ist der Vorlagengeber, sein Jungler holt die Kills.

Doinb ist das schon aufgefallen. Er sieht das als Hommage an sich und seinen Spielstil von früher und sagt, wenn er nicht mehr als Profi spielt, würde er G2 gerne trainieren. Die erinnern ihn an die gute alte Zeit.

Ein fantastisches Play von Caps:

Ein fantastisches Play von Caps:

“Ich hab ihm alles beigebracht!”

So kommentiert das sein Supporter: Der Supporter von G2, Mikyx, sagt denn auch, man habe jetzt mit Nautilus trainiert und sich an Doinb und dessen WM 2019 orientiert. Nautilus habe neulich Buffs erhalten, Caps dominiere mit ihm und in Scrims habe der Pick funktioniert.

In aller Bescheidenheit übernimmt Mikyx komplett die Lorbeeren dafür, dass Caps mit Nautilus jetzt so abgeht. Caps habe sich am Anfang ziemlich dilettantisch angestellt, aber er habe Caps dann gezeigt, wie man Nautilus richtig spielt, sagt er lächelnd, und jetzt funktioniere das.



Welche Konsequenzen hat das? Wie Dexerto berichtet, wurden jetzt tatsächlich einige Midlaner, die das MSI spielen werden, dabei erwischt, wie sie mit Nautilus trainieren. Darunter Nisqy, Yagao und sogar Faker höchstselbst.

Vielleicht ist es Caps hier gelungen, im Alleingang einen starken Trend zu setzen.

Von dem alten G2-Team aus 2019 ist außer Caps ist übrigens nur noch Mikyx dabei und selbst das hat einen seltsamen Grund:

