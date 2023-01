LoL: Das europäische Top-Team G2 wirft talentierten 22-Jährigen raus – Auf Wunsch des neuen Star-Spielers

In League of Legends stellt sich das europäische Top-Team G2 Esports vor der Season 2023 neu auf. Man wollte vor der Saison unbedingt den 23-jährigen Franzosen Steven „Hans sama“ Liv verpflichten, aber der stellte eine Bedingung: Er wollte einen ganz bestimmten Support an seiner Seite. Das wurde dem 22-jährigen LoL-Profi Targamas zum Verhängnis.

Wie war die Situation bei G2 2021 und 2022?

Botlaner stieß “International an seine Grenzen” – Wurde ersetzt

Was sagt G2 zu der Umstellung? In einem Interview (via twitch) sagt der Manager von G2, dass man sich nach einem Jahr bewusst vom jungen Spanier Flakked getrennt hat. Man wollte unbedingt Hans sama holen, der 2022 ein übles Jahr in den USA bei Team Liquid verbracht hatte:

„Wir haben uns entschieden, den Botlaner auszutauschen, weil Flakked im internationalen Spiel an seine Grenzen stieß. Also haben wir alles getan, um Hans sama zu kriegen. Wir haben mit ihm schon vor diesem Jahr gesprochen. Dann kam er aus einer furchtbaren Saison zurück. Er war in wenigen Wochen an der Spitze der europäischen Solo-Queue und schaffte es in die Top 20 im koreanischen Server. Also war er nicht „abgehalftert“ oder „nah an der Rente“, wie einige Leute sagen.“ Romain Biegeard, G2 Esports General Manager

Hans sama meldet Ansprüche an.

Doch wie der Manager sagt, kam Hans sama mit einer klaren Forderung. Er wollte nicht mit dem Belgier Targamas auf der Botlane spielen, sondern mit Mikyx, dem Vorgänger von Targamas, den G2 2021 entlassen hatte.

Es heißt: Hans sama habe 2018 mit Mikxy zusammengespielt und gute Erinnerungen an den Supporter. Hans sama habe kein Problem mit Targamas, wolle aber mit Mikxy zusammenspielen, weil die einander auch aus der Solo-Queue gut kannten.

Das war offenbar die einzige Bedingung, die der Franzose stellte.

Für Targamas ist die Zeit bei G2 schon vorbei.

Der Manager sagt:

Wir haben uns die Pros und Contras angeschaut und er wollte Mikyx, also mussten wir uns leider von Targmas trennen. Unsere Priorität lag darauf, dass sich der Botlaner wohlfühlt, also haben wir so gehandelt. Romain Biegeard, G2 Esports General Manager

Ironischerweise spielt Mikyx jetzt wieder bei G2. Seinen nun freien Post bei Excel Esports bekommt Targamas. Der muss das ganze jetzt wohl mit einem Lächeln nehmen: Er freue sich auf das neue Jahr und “mehr Trophäen 2023”, schrieb der Belgier auf Twitter.

Ohnehin läuft das Transferrad wieder auf vollen Touren:

