LoL: G2 fliegen als Superhelden zu den Worlds – Nach 8 Minuten landen sie super auf der Schnauze

Die Gruppe ist hart, aber wenn du ein gutes Team bist, kommst du raus. Wenn wir kein gutes Team sind, dann werden wir auch nicht durchkommen. Würde ich lieber in der Gruppe von Rogue oder Fnatic spielen oder in Gruppe D? Ja, schon. Aber das spielt keine Rolle. Wenn wir gut sind, können wir es in Best-of-Fives schaffen.

Von Jankos heißt es in einem Interview (via dotesports ):

Damit G2 „die Todesgruppe“ überlebt, müssen sie ein asiatisches Team besiegen und hinter sich lassen. Neben DWG KIA sind noch JD Gaming in der Gruppe und die könnten sogar noch stärker sein als die Koreaner. Haben die Chinesen doch DWG KIA in ihrem ersten Match bezwungen.

Die Entscheidung kam früh mit einem Ass am Rift-Herald. Bereits nach 8 Minuten war das Spiel schon so gut wie entschieden. Showmaker spielt hier auf Azir überragend:

Für das europäische Team G2 Esports gab es bei den Worlds 2022 in League of Legends ein raues Erwachen: Das LoL-Team um Midlaner Caps und Jungler Jankos zeigte sich in einem Video als Superhelden. Doch im ersten Match traf man auf die Weltspitze, die Südkoreaner von DWG KIA: Midlaner Showmaker und Jungler Canyon zeigten den Europäern rasch ihre Grenzen auf. Jetzt gibt es doch Zweifel, ob G2 die Todesgruppe B übersteht.

