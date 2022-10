Europäisches LoL-Team schlägt überraschend Titelfavoriten aus Korea – Nutzt dafür ungewöhnliche Combo

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wie läuft es bei den anderen Gruppen? In Gruppe C führt derzeit das europäische Team Rogue. Sie konnten sich gegen DRX und GAM Esports durchsetzen und stehen somit bei 2:0.

Mit Patch 12.17 Anfang September wurde jedoch Nami im Burst abgeschwächt. Lucian selbst bekam bereits im Juli einen Nerf. Die ehemals sehr dominante Botlane findet derzeit keinen so großen Anklang. Bei den Play-Ins der Worlds und den ersten Matches der Worlds 2022 wurde die Kombination von Nami und Lucian bisher nur von Fnatic gespielt ( via Oracles ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das LoL -Team Fnatic konnte am Wochenende überraschend seinen koreanischen Kontrahenten T1 mit dem Superstar Faker bei den Worlds 2022 bezwingen. Dabei setzten die Europäer auf eine Botlane, die erst vor ein paar Wochen stark generft wurde. Ihr Sieg sorgt gleichzeitig für eine extrem spannende Situation in der Gruppe A, in der jedes Team aus Cloud9 weiterkommen kann.

Insert

You are going to send email to