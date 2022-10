Am 6. Oktober wurde der neue Season Pass in League of Legends veröffentlicht. Er kam zusammen mit dem Start der Weltmeisterschaft 2022 und bietet verschiedenste Belohnungen. Doch genau diese Belohnungen und der Weg dahin werden derzeit von den Spielern kritisiert. Nun hat sich Riot Games dazu geäußert.

Was ist das für ein Pass? Den neuen Pass gibt es in drei Versionen:

Eine Free2Play-Variante mit eingeschränkten Belohnungen.

Für 1.650 RP (etwa 13 Euro) gibt es den kompletten WM-Pass. Er schaltet alle Belohnungen frei und bringt direkt 200 Marken und 4 WM-Kugeln 2022.

Für 2.650 RP bekommt ihr das WM-Pass-Paket. Das enthält neben dem WM-Pass den neuen Skin „Seelenblumen-Master Yi“ (Titelbild) und den dazugehörigen Rahmen sowie das Rahmensymbol.

Das Event mit dem Pass läuft vom 6. Oktober um 22:00 Uhr bis zum 15. November um 8:59 Uhr, passend zu der aktuell laufenden Weltmeisterschaft. Die Preise sind identisch zu alten Pässen, die Riot regelmäßig veröffentlicht.

Was ist das Problem? Um im Pass voranzukommen, müsst ihr euch Event-Erfahrung verdienen. Diese gibt es für den Abschluss von Missionen. Manche sind nur einmalig abschließbar, andere sind wiederholbar, etwa durch tägliche Siege.

Doch auf den ersten Blick wirkt der Pass für viele Spieler zu „grindy“. Es gäbe zu wenig XP durch die Missionen (nur 5.850), um an die finalen Belohnungen zu kommen. Man müsse also 30 Tage lang die Belohnungen für die ersten beiden Siege holen (via reddit). Ein Spieler rechnet sogar seine Spielzeit in echtes Geld um:

Du musst 15 Dollar für den Pass zahlen. Dann musst du zwei Stunden pro Tag 30 Tage lang grinden, um an einen Prestige-Skin zu kommen. Geht man davon aus, dass du den Mindestlohn von 10 Dollar pro Stunde bekommst, sind das 615 Dollar für einen Pass. Ist er das Wert? Via reddit

Riot erklärt, dass noch nicht alle Missionen sichtbar sind

Was sagen die Entwickler dazu? Im ersten Schritt erklärte der Riot-Mitarbeiter Daniel ‘Rovient’ Leaver im reddit, dass es insgesamt 10.000 XP aus den Missionen geben wird. Einige Missionen werden aber erst im Laufe des Events freigeschaltet. Dadurch würde der Grind mit den täglichen Spielen reduziert.

Weiterhin erklärt er:

Es gibt mehr als 160 Champs, und die meisten Leute spielen höchstens vier oder fünf. Wir erlauben den Spielern zu wählen, was sie mit den Token, die sie verdienen, machen wollen. Es ist kein Scam, es ist ein Geschäft. Du bekommst all die Sachen aus dem Reward Track, die viel mehr wert sind als 1.650 RP allein.

Allerdings bestätigt Rovient auch, dass natürlich bei diesem Event nicht alle Belohnungen für die WM-Tokens erspielbar sind. Das ist aber auch bei allen vorherigen Events dieser Art der Fall gewesen.

Sehen alle Spieler den WM-Pass negativ? Nein, einige Spieler betonen, dass der Pass dramatisiert wird. Er würde länger andauern als gewöhnliche Pässe und er biete zudem 100 Tokens mehr für Spieler, die kein Geld investieren. Das ist zwar bei jedem WM-Pass so, aber damit ist er tatsächlich den normalen Pässen im Jahr überlegen.

Was sagt ihr zu dem neuen Pass? Findet ihr den Grind zu hoch oder sind die Belohnungen dem Preis angemessen?

Für die Saison 2023 planen die Entwickler einige Anpassungen am Jungle. Wir verraten euch, welche das sind:

