LoL: YouTuber HandOfBlood inszeniert professionell Krise um eigenes Team – Die Fans lieben es

Der erste Trailer eines anstehenden Films von „Super Mario“ wurde veröffentlicht. Schaut euch hier an, was der Film zu bieten hat.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Selbst die erzürnten Fans in der Halle 6 der gamescom waren nicht nachtragend – zumal ohnehin alle nur in ihrer Rolle als „erzürnte Ultras“ überhaupt gebuht haben. Die Mitgliederversammlung wurde mit der Vereinshymne von Eintracht Spandau beendet. Die ganze Halle sang mit, viele sogar stolz mit der Hand auf dem Herzen.

Nach so einem gelungenen ersten Jahr eine Videoparodie über die eigene angebliche Krise zu machen und dafür eine Sprecherin von Galileo zu casten, das bringt auch nur ihr. Hier ist halt wirklich real, was die Liebe zum Detail angeht.

So kommt das alles an: Die Resonanz ist überragend positiv. Ein Nutzer lobt auf YouTube:

Damit zieht der Präsident aber den Zorn auf sich. Den „Fans“ geht das zu weit, wie man an den Reaktionen sehen kann – denn die sehen in Herrn Knabe das Problem.

Ich will aus diesem Pokal saufen – Und wehe, ihr seid diejenigen, weshalb ich am Ende nicht aus diesem scheiß Pokal saufen kann.

In seiner Rolle beschimpft Herr Knabe sein Team und die Unfähigkeit der Spieler, fordert bessere Leistung und sieht sich selbst nie als Teil des Problems. Auf Kritik kommt lediglich die empörte Antwort: „Ach, jetzt hört doch mal auf! Ohne mich lief hier doch gar nichts!“ Später redet sich Präsident Knabe in Rage:

Was ist das für ein Team? Ende 2021 gründete HandOfBlood Eintracht Spandau . Das Ziel damals war, direkt in der höchsten deutschen Liga einzusteigen und Pokale in Europa, später sogar der Welt zu gewinnen.

Das deutsche Team Eintracht Spandau will die Profi-Szene von League of Legends aufmischen. Funktioniert das? Nein, überhaupt nicht. Für Aufsehen sorgt die Truppe aber dennoch. Das ist vor allem dem Gründer und YouTuber HandOfBlood zu verdanken, der sich redlich Mühe gibt.

