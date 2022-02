LoL-Team von HandOfBlood nutzt in jedem Match dieselbe Taktik – Gewinnt aber trotzdem

Eintracht Spandau ist ein ESports-Team in League of Legends, das vob YouTuber HandOfBlood und seiner Agentur gegründet wurde. Anfangs lief es für das LoL-Team in der deutschen Strauss Prime League nicht gut. Doch die letzten 5 Matches haben sie allesamt gewonnen, obwohl sie jedes Mal die gleiche Taktik genutzt haben.

Was lief die Saison für das Team bisher?

Eintracht Spandau startete schwach in die Saison. Die ersten vier Matches verloren sie sehr deutlich. Viele spotteten bereits, weil HandOfBlood zuvor verkündet hatte, langfristig um die EU-Masters mitspielen zu wollen. Das ist der höchste Preis, den man in Europa abseits der LEC gewinnen kann.

Danach ging es jedoch aufwärts und die ersten Spiele konnten gewonnen werden. Allerdings verloren sie das wichtige Berlin-Derby gegen BiG. Zur Halbzeit der Saison stand das Team so bei 4 Siegen und 5 Niederlagen auf dem 8. Platz.

Doch zuletzt hat Eintracht Spandau fünf Spiele in Folge gewonnen. Sie stehen jetzt auf Platz 4 und haben die Chance auf den Einzug in die European Masters Spring 2022.

Der Grund für den Erfolg ist eine Taktik, der sie immer treu bleiben: Sie holen sich einfach jeden Drachen.

Nenne ein ikonischeres Duo als Eintracht Spandau und den Drachen

Wie genau sieht die Strategie von Eintracht Spandau aus? In den letzten 5 Matches hat sich der Jungler Obsess jedes Mal den ersten Drachen etwa um Minute 6:30 herum geholt. Generell ist Eintracht Spandau das Team mit den frühsten Drachen der gesamten Liga.

Auch im Anschluss an den ersten Drachen kämpfen sie erbittert um die Drachenseele, die das Team bekommt, das als erstes vier Drachen besiegt. Und genau das gelang dem Team von HandOfBlood in vier der letzten fünf Matches.

Nur Wave konnte am 14. Spieltag bei den Drachen dagegen halten. Das war gleichzeitig das knappste Spiel, das Eintracht Spandau in den letzten Wochen hatte.

Der Caster Mori analysierte dazu im letzten Match gegen Schalke 04:

„Also die sagen einfach: Jo Leute, wir gewinnen das Spiel, in dem wir das ganze Game, egal was ist, immer auf Drachen gehen.“

Der Caster Tolkien ergänzte, dass sie dies bereits seit 8 Spielen so machen und so nahezu jedes Match gewonnen haben. Nur gegen Gamer Legion, dem Tabellenersten, scheiterte Eintracht Spandau mit ihrer Drachen-Taktik ganz knapp.

In dem Match gegen Schalke 04 fiel auch der Spruch: „Nenne ein ikonischeres Duo als Eintracht Spandau und den Drachen“, angelehnt an ein Meme.

LoL-Team von HandOfBlood stand kurz vor einem Wunder – Verpasst den Sieg nur um einen Angriff

Eintracht Spandau steht vor den Play-Offs, feiert wie ein Fußballverein

Wie sieht die Tabelle derzeit aus? Mit 9 Siegen und 6 Niederlagen steht Eintracht Spandau derzeit auf einem geteilten vierten Platz mit Schalke 04. Die beiden Teams MOUZ und Unicorns of Love Sexy Edition belegen zusammen Platz 2, mit nur einem Sieg mehr. Drei Spieltage stehen noch bevor, darunter ein Duell mit Unicorns of Love.

Um sich für die Playoffs zu qualifizieren, reicht Eintracht Spandau ein Platz in den Top 6. In den Playoffs müssten sie dann einen der ersten beiden Plätze für die direkte Qualifikation oder Platz 3 für die Qualifikation für ein Play-In-Turnier erreichen.

Die aktuelle Tabelle der Strauss Prime League.

Was ist so besonders an dem Team? Eintracht Spandau versteht sich als Team, das eine „neue Fan-Kultur im ESport“ errichten möchte. Die soll mehr an die Fußballkultur angelehnt sein. So gibt es etwa inszenierte Pressekonferenzen und viel Drama rund um den Verein.

Auch die Siege werden große zelebriert, ähnlich wie bei Fußballvereinen. Zum ersten Sieg in der Liga gab es Bier in einer Gaststätte und laute Gesänge:

LoL-Team von YouTuber HandOfBlood feiert den 1. Sieg so schön wie Fußballfans