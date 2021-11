Deutscher YouTuber gründet E-Sport Team – Steigt direkt in höchster deutscher LoL-Liga ein

Der deutsche YouTuber HandOfBlood hat sein eigenes E-Sport Team gegründet. Mit Eintracht Spandau tritt er in der Prime League an, der höchsten deutschsprachigen Liga in League of Legends. Mit seinem Team möchte er die Szene aufmischen und eine Bindung aufbauen, wie man sie vor allem bei Fußballvereinen kennt.

Was ist das für ein Team? Eintracht Spandau ist ein Team, das vom YouTuber HandOfBlood und der Influencer-Agentur INSTINCT3 gegründet wurde. Ihr Fokus soll zu Beginn League of Legends sein, wobei auch eine Ausweitung auf andere Spiele nicht ausgeschlossen wird.

Das Team wird direkt in der Prime League in LoL starten und dort den Platz von EURONICS Gaming übernehmen. Die Prime League besteht aus den größten Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dort spielen Teams wie Schalke 04, Mouz oder das zweite Team von Unicorns of Love.

Laut HandOfBlood wollen sie die Szene aufmischen, für mehr “Storytelling” sorgen und vor allem eine Identifikation mit dem Verein schaffen. Das sei bei modernen E-Sport Teams noch ein großes Problem.

Leiter der sportlichen Abteilung wird Kevin Westphal, der zuvor bereits EURONICS Gaming geführt hatte. Laut ihm möchte sich das Team “im oberen Mittelfeld platzieren”, aber langfristig um den Titel der EU-Masters kämpfen.

Wer ist HandOfBlood? Maximilian “HandOfBlood” Knabe hatte sich bereits früher einen Namen in der Szene gemacht, als er zusammen mit Maxim Markos und anderen die LoL-Seite Summoners-Inn gegründet hatte. Zudem findet man auf seinem YouTube-Kanal etliche, inzwischen jedoch veraltete Guides zu League of Legends.

Influencer und feste Team-Strukturen sollen Fanszene stärken

Was soll Eintracht Spandau anders machen? Laut HandOfBlood steht besonders die Fanszene im Fokus des neuen Teams. Er sieht ein Problem darin, dass es schwer ist, sich mit seinem Lieblingsteam im E-Sport zu identifizieren, wenn Spieler und Personen rund um das Team jedes Jahr ausgetauscht werden.

Sein Ziel sei eine Fanszene wie im Fußball. Dafür sollen langfristige Strukturen geplant sein, für die auch Streamer und Influencer mit eingeplant sind. Außerdem wird bereits an Merchandise zum Team gearbeitet.

HandOfBlood fasst die Pläne wie folgt zusammen: “Die Content-Qualität und -Strategie wird insane. Wir wollen die Szene f*cken”.

Die komplette Ankündigung rund um Eintracht Spandau könnt ihr hier schauen:

Welche Spieler werden Teil des Teams? Das ist derzeit noch nicht ganz klar. Allerdings gibt es bereits einige ironische Tweets und verrückte Vorschläge aus der Community.

So hoffen viele Fans darauf, dass der deutsche Midlaner PowerOfEvil zu Eintracht Spandau wechselt. Er gilt als einer der besten deutschen Spieler und hat sich wohl von TSM getrennt. Ein Wechsel in die Prime League dürfte für seine Ansprüche aber zu wenig sein.

Was haltet ihr von dem neuen E-Sport Team Eintracht Spandau? Hättet ihr Lust, mit einem Team genauso mitzufiebern, wie im Fußball? Oder habt ihr ein solches Team bereits im E-Sport gefunden? Schreibt es gerne in die Kommentare.

In der E-Sport-Szene beginnt im November die Wechsel-Periode. Besonders spannend sieht es beim Team Vitality aus. Denn die holen gerade einige Stars aus Amerika zurück nach Europa:

