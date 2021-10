League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Die großen US-Teams, Cloud9 und Team Liquid, haben in der Midlane mit Perkz und Jensen hochbezahlte Stars . Der deutsche Abbedagge hat 100 Thieves in der Midlan e zum US-Meister gemacht.

Wohin könnte er wechseln? Wohin PowerofEvil ge ht, scheint im Moment offen: Das Top-Team in Europa, G2, hat zwar überall Baustellen, ausgerechnet in der Midlane sind sie mit Caps aber gut besetzt. Für ein Team wie MAD Lions könnte er vielleicht eine Verstärkung sein.

In League of Legends ist einer der besten deutschen Spieler auf dem Markt. Tristan „PowerOfEvil“ Schrage (23), der Midlaner von TSM, hat auf Twitter angekündigt, dass er sich nach einem neuen LoL-Team umsieht.

