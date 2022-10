LoL: 21-jähriger Deutscher dominiert besondere SoloQ gegen die besten Spieler der Welt – Muss Worlds ohne Einsatz abbrechen

Der 21-jährige Louis „BEAN“ Schmitz ist ein Nachwuchs-Spieler in League of Legends, auf dem Sprung zu den Profis. Er durfte mit Fnatic jetzt zu den LoL Worlds 2022 nach Mexiko fahren, dominierte dort die Champion’s Queue gegen die Weltbesten, doch die WM ist jetzt für ihn vorzeitig vorbei.

Wer ist das?

BEAN ist eigentlich der Botlaner für „Fnatic TQ“, das Academy-Team von Fnatic: Sie spielen in der spanischen Liga, LVP SL, wurden dort im Frühling Meister.

Bei den Profis hörte man von BEAN, als er bei den Worlds 2021 für Upset einspringen musste, und die WM bestritt: Da machte er einen guten Job, Fnatic flog aber trotzdem in der Gruppenphase raus.

Auch dieses 2022 nahm Fnatic ihn als Ersatzspieler mit nach Mexiko, wo sie Play-Ins für die Worlds bestritten. BEAN kam aber zu keinem Ersatz: Upset ist fit und legt glänzende Werte hin.

Was hat BEAN geschafft? BEAN hat es in seiner Zeit in Mexiko auf den Platz 1 in der Rangliste der Champion’s Queue geschafft.

Die Champion’s Queue ist eine spezielle Form der SoloQ, zu der nur ausgewählte Spieler Zugang haben. Sie sollte ursprünglich dabei helfen, den nordamerikanischen Profis ein gesundes Umfeld zu bieten, unter dem sie trainieren sollen.

Während die Worlds in Nordamerika stattfinden, spielen dort die besten Spieler der Welt, um hochwertige Trainingsmöglichkeiten zu schaffen: Sogar Faker wurde dort gesehen.

Die Profis trainieren in der Champion’s Queue und probieren was aus. Ein Profi hatte in der Top-Lane etwa großen Erfolg mit Teemo und kam auf die furchtbare Idee, den Hamster dann auch bei seinem WM-Spiel auszuwählen. Was ihm Szenenapplaus und eine öffentliche Hinrichtung einbrachte.

Dass es BEAN gelang, hier zwischenzeitlich Platz 1 zu belegen, ist also durchaus ein großer Erfolg. Er hatte sich damit etwa gegen Weltklasse-Spieler und LoL-Legenden durchgesetzt wie Zven von Cloud9, Showmaker von DAMWON Gaming oder Zeus von T1.

Warum muss er jetzt schon weg? Aber BEAN kann nicht in der Champion’s Queue bleiben, um auszufechten, wer die Solo-Queue in 33 Tagen letztlich als Sieger abschließt, denn für ihn ist die WM gelaufen.

Während die Teams für die Vorrunde der Worlds noch mehrere Ersatz-Spieler nominieren durften, darf jedes Team in die Gruppen-Phase nur einen Ersatz-Spieler mitnehmen.

Fnatic hat sich dazu entschieden, den Partner von BEAN auf der Botlane von Fnatic TQ mitzunehmen, den portugiesischen Supporter Rhuckz: Der war nachnominiert worden, weil Stamm-Supporter Hylissang unter dem Corona-Virus litt. Rhuckz hatte denn auch die ersten 2 Spieler der Worlds für Fnatic bestritten und hier eine starke Leistung gezeigt.

Für den jungen Deutschen, BEAN, geht die WM jetzt zu Ende: Zwar als zwischenzeitlich Erster in der so prominent besetzten Solo-Queue, aber ohne WM-Einsatz.

