LoL: 24-Jähriger weint, als es vorbei ist – „Wollte mit einem Lächeln Schluss machen – Aber das funktionierte nicht so gut“

In League of Legends laufen gerade die Weltmeisterschaften, die Worlds 2022. Doch wie jedes Jahr gibt es nach der ersten Woche schon die große Enttäuschung. Von 12 Teams, die in die Play-Ins starteten, scheiden 8 aus. Vor allem um das brasilianische Team LOUD tut es vielen leid. Es überzeugte mit leidenschaftlichem Spiel. Ihr Jungler, Park „Croc“ Jong-hoon (24) kam mit dem Ausscheiden kaum klar und man sah die Tränen auf der Bühne.

So hart sind die Worlds in League of Legends:

League of Legends hat 4 große Regionen: Korea, China, Europa und Nordamerika. Deren Teams spielen Meisterschaften und jede Region schickt ihre besten 3 bis 4 Teams zu den Worlds.

Es gibt aber auch kleine Regionen wie Brasilien oder Japan, die nur ein Team, ihr bestes, zu den Worlds senden.

Die besten Teams der kleinen Region und die schwächeren Teams der großen Regionen müssen durch eine Vorrunde, die „Play-Ins“: 12 Teams starten, nur 4 kommen durch. Fast immer erwischt es die Vertreter der kleinen Regionen.

LoL: 22-jähriger Deutscher kassiert üble Niederlage gegen Außenseiter, hat trotzdem die besten Werte aller 63 Spieler

Brasilianer schlagen europäisches Top-Team, erobern Herzen der Fans

Um dieses Team war es dieses Jahr besonders schade: Dem brasilianischen Team LOUD gelang bei den Worlds 2022 ein großer Achtungs-Erfolg: Mit einem leidenschaftlichen Spiel konnten sie die favorisierten Europäer von Fnatic übertrumpfen. Weil sie aber vermeintlich leichte Spiele verloren, reichte es am Ende nur für Platz 3 in der Gruppe und sie mussten ein Qualifikations-Match spielen.

LOUD überzeugte im Spiel gegen Fnatic mit heißblütigem, aber auch kontrollierten Spiel: Besonders stark war der 24-jährige Südkoreaner Croc, der auf Maokai einen exzellenten Part im Jungle übernahm.

Die Brasilianer zogen eine richtige Show ab, als sie gewannen. Der 18-jährige Botlaner Brance zeigte Bizeps nach einem guten Play gegen den deutschen Star Upset:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Brasilien gegen Japan ist das „Finale der kleinen Regionen“

Das war das Entscheidungs-Spiel: LOUD hatte in der Qualifikation das Team „DetonatioN FocusMe“, erwischt, die japanischen Vertreter: Die Japaner spielten nicht das aktuell angesagte Meta, sondern „Comfort Picks“, mit denen sich das Team wohlfühlte.

Für LOUD war das eine große Chance, ein Best-of-5 zu gewinnen: Immerhin hatte man DetonatioN FocusME schon im Vorrunden-Spiel besiegt.

Doch jetzt war der Wurm drin: Mit 3-1 unterlag man den Japanern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt LOUD holt sich Szenen-Applaus für diese Flucht.

Das waren die berührendste Szene: Nach dem Match sah man, dass die so heißblütigen Spieler von LOUD zusammenklappten.

Vor allem Jungler Croc war ein Häufchen Elend.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Warum ist er so traurig? Wie aus Tweets hervorgeht, könnte es das letzte Spiel von Croc mit dem Team gewesen sein, vielleicht sogar sein letztes Profi-Spiel überhaupt. Er schreibt:

Ich liebe meine Teamkollegen so sehr, dass ich mich gefragt habe, ob ich während meiner Spielerkarriere ein besseres Team, Teammitglieder und ein Trainerteam treffen könnte. […] Jetzt sind mir die Tränen gekommen bei dem Gedanken, dass ich vielleicht nicht mehr mit diesen Teamkollegen zusammen sein kann. […] Ich hab mich sehr bemüht am Ende mit einem Lächeln Schluss zu machen, aber das funktioniert nicht so gut wie ich dachte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was steckt dahinter? Die Fans ins Brasilien spekulieren, der Südkoreaner Croc könnte zur Wehrpflicht einberufen werden. Der Militärdienst ist für Südkoreaner verpflichtend und hat schon so manchen Profi seine Karriere jäh unterbrechen lassen.

Andere denken, sein Vertrag könnte auslaufen, oder Croc könnte ein Angebot von einem anderen Team erhalten haben und daher aus freien Stücken wechseln.

In League of Legends ist es ohnehin üblich, dass Teams nur „für einen Lauf“ zusammengestellt und im nächsten Jahr neu zusammengewürfelt werden. Es ist selten, dass Spieler länger als 2, 3 Jahre bei einem Team blieben – dafür sind die Karrieren zu kurz.

Wer hat die Vorrunde überlebt? Auch das Team, das LOUD besiegt hat, „DetonatioN Focusme“ hat’s ein Spiel danach zerrissen: Gegen die hochfavorisierten Chinesen von RNG gelang es ihnen aber zumindest ein Spiel zu holen. Das ist schon ein großer Erfolg für die Japaner.

Bei den Worlds 2022 sind wieder alle Teams aus kleineren Regionen ausgeschieden: Nur Vertreter von China, Südkorea, Europa und den USA kamen weiter. In der Haupt-Runde gibt es mit GAM Esports (Vietnam) und CTBC Playing Oyster (Taiwan) zwar noch 2 Vertreter von kleineren Regionen, aber alles andere als ein Aus in der Gruppenphase wäre eine Sensation.

Die einzige Überraschung in den Play-Ins war, dass mit MAD Lions eins der 4 europäischen Teams jetzt schon nach Hause fuhr:

LoL: 9 Jahre lang gewann Europa jedes große Match gegen NA – Jetzt lachen uns die Amis bei den Worlds 2022 aus