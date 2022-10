LoL Worlds 2022: 9 Jahre lang gewann Europa jedes große Match gegen die USA – Jetzt lachen uns die Amis aus

Ares: Rise of Guardians ist ein kommendes Sci-Fi-MMORPG aus Korea, in dessen Trailer gegen riesige Roboter gekämpft wird.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Vorm Match hatte Elyoya gesagt: Er halte nicht so viel von nordamerikanische Teams, die sähen überhaupt nicht stark aus. Von Evil Geniuses sei er nicht beeindruckt (via inven ).

In League of Legends haben die gequälten US-Amerikaner endlich einen Grund zu jubeln. Bei den LoL Worlds 2022 hat das US-Team, Evil Geniuses, das europäische Team MAD Lions (Spanien) mit 3-0 besiegt und damit ausgeschaltet. Das erste Team aus dem Westen fliegt bei den Worlds raus. Die Schadenfreude ist groß.

