LoL: Junges US-Team verspricht, Europa fertig zu machen – Trifft im 1. Match den Endgegner und der ist Däne

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Aktuell hat G2 alle 3 Spiele gewonnen, doch auch die anderen Favoriten T1 und Royal Never Give Up sind noch ungeschlagen.

Der Sieger, Rasmus „Caps“ Winther, reagiert aber milder, als man annehmen könnte. Caps sieht das gar nicht so eng. Er sagt, er respektiere Trash-Talk. Viele US-Teams seien bescheiden. Es fühle sich sogar gut an, wenn sich mal jemand mehr zutraut.

So hören sich die Spieler nach dem Match an:

So lief das Match dann: Gleich im ersten Match beim MSI 2022 am 10. Mai kam es tatsächlich zum Duell zwischen G2 und Evil Geniuses.

Das US-Team Evil Geniuses ist 2022 bei League of Legends überraschend Meister in den USA geworden und trat mit stolz geschwellter Brust beim LoL MSI 2022 an, einem großen internationalen Turnier. Im Vorfeld hieß es, Evil Geniuses wolle jetzt Europa fertig machen. Man sei klar besser als die. Beim Turnier mussten sie dann im ersten Spiel wirklich gegen Europa an – und da bekamen sie von G2 rasch ihren Grenzen aufgezeigt.

