LoL: US-Team verliert knapp gegen den koreanischen Favoriten – Ist trotzdem der Star des Tages

Der Trailer zu Mein*Star, auch als Oshi no Ko bekannt. In der zweiten Staffel des Anime dreht sich alles um eine Theateraufführung – doch hinter dem Vorhang geschieht mehr.

NCsoft will „umstrukturieren“, zahlreiche Kündigungen nach Throne and Liberty

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Ein Bug in LoL sperrt Spieler teilweise 7 Stunden in ein einziges Match ein, weil sie nicht weiterspielen können

Südkorea und China gelten als die einzig ernst zu nehmenden Teams bei den League of Legends Worlds 2024, und das hat sich bisher auch so bewahrheitet. FlyQuest galt gegen das koreanische Star-Team Gen.G als chancenlos. Doch überraschenderweise spielte FlyQuest souverän und wurde ein Lichtblick der US-Region.

