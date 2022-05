LoL: Das beste Team Europas fordert das stärkste Team der Welt in brillantem Video heraus

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wie wichtig T1 und vor allem Faker in Südkorea sind, erkennt man etwa an solchen Meldungen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie gut sind beide Teams denn? Auf dem Papier hat T1 die wohl dominanteste Saison eines Teams in LoL überhaupt gespielt. T1 hat in Korea einfach nie verloren, sondern alles gewonnen.

Im Video ist unter anderem ein Seitenhieb auf „Evil Geniuses“ versteckt, die waren in den USA überraschend Meister geworden und hatten es gewagt, G2 herauszufordern: Mit diesen großmäuligen Genies, die nach einem einzigen Erfolg gleich das Maul aufreißen, werde man kurzen Prozess machen, kündigt der Topfather an, als er sich mit einer Ente unterhält.

Das ist jetzt das Video: In einem Video über dreieinhalb Minuten zelebriert G2 eine Parodie auf den Film „Der Pate“: Der Mafia-Klassiker heißt auf Englisch „The Godfahter“, also wird aus dem Deutsch-Türken Broken Blade plötzlich der „Topfather“.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In League of Legends ist G2 Esports das beste Team Europas. Doch das koreanische LoL-Team T1 hat noch eine Rechnung mit ihnen offen: Die Koreaner um Superstar Faker gelten aktuell als das stärkste LoL-Team der Welt. Sie sind Favorit, das Turnier MSI 2022 zu gewinnen. Die Herausforderung spricht G2 jetzt in einem kultigen Clip aus: Es dreht sich um den deutschen Top-Laner Broken Blade, den Topfather.

Insert

You are going to send email to