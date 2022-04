LoL-Team gewinnt nach katastrophalem Jahr 2021 jetzt die Playoffs – Deutscher Star hat großen Anteil

G2 Esports hat die Playoffs in der europäischen Liga von League of Legends gewonnen. Das Team rutschte zwar schon in der ersten Runde gegen Fnatic in das Loser-Bracket, kämpfte sich aber von dort stark zurück und gewann 12 Matches in Folge. Großen Anteil daran hatte der deutsche Spieler Sergen „Broken Blade“ Çelik.

Wie verliefen die letzten Jahre für G2 Esports?

G2 Esports dominiert Fnatic und Rogue in den Playoffs

Was passierte in den Playoffs? Als Team auf Platz 4 aus der regulären Saison trat G2 Esports gegen Fnatic im sogenannten Winner-Bracket an. Wenn ein Team dort verliert, rutscht es ins Losers-Bracket und kann sich nochmal bis ins Finale kämpfen. Wer jedoch im Loser-Bracket verliert, ist direkt raus.

So sah die Verteilung zum Start der Playoffs in den Brackets aus.

Das erste Match in den Playoffs verlief jedoch recht einseitig und das zugunsten von Fnatic. Sie gewannen 3:1 und schickten G2 Esports damit in das Losers-Bracket.

Dort jedoch drehte das Team um den Superstar Caps nochmal richtig auf. Vor allem der erfahrene Jungler Jankos und der deutsche Spieler Broken Blade überzeugten.

G2 Esports gewann 3:0 gegen Team Vitality, die so etwas wie das neue Superteam 2022 gebaut hatten. Im Anschluss gewannen sie ebenfalls 3:0 gegen Misfits und erreichten so ein Rematch gegen Fnatic, in dem es um den Einzug ins Finale ging.

Konnte G2 Esports diesmal gewinnen? Ja, und das sehr eindeutig mit 3:0.

Im ersten Match überzeugte der Jungler Jankos mit seinen Ganks und sicherte früh Kills für sein Team, auf denen G2 Esports dann aufbauen konnte. Dabei spielten sie insgesamt viel strategischer und sicherer als in den letzten Jahren.

Im zweiten Match überzeugten dann der Midlaner Caps und der Rookie-ADC Flakked, die sich schon früh Kills sichern konnten und damit das Spiel kontrollierten.

Match 3 war das mit Abstand knappste der Serie, wurde aber durch einen starken Teamkampf im Endgame von G2 Esports gewonnen. Auch ein Steal der Drachenseele von Jankos war ein wichtiger Turning-Point:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wie liefs im Finale? Im Finale wartete das Team Rogue, welches Fnatic zuvor mit 3:2 geschlagen und in der regulären Liga G2 Esports in beiden Duellen besiegt hatte. Alle gingen von einem Sieg für Rogue aus und einige erwarteten sogar eine deutliche Klatsche für G2.

Doch es kam anders. Gerade die drei Veteranen Jankos, Caps und Broken Blade zeigten sich dominant. Während Jankos und Caps in der Mitte ein ums andere Mal dominierten, gelangen Broken Blade etliche Einzelaktionen, wie etwa dieser Kill gegen seinen Kontrahenten Odoamme, der im finalen dritten Match während eines deutlichen Rückstands für G2 passierte.

Genau mit solchen Aktionen hat der Deutschtürke sein Team immer wieder motiviert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie sind die Statistiken nach den Playoffs? G2 Esports gewann 12 der letzten 12 Spiele in den Playoffs, insgesamt erreichten sie eine Statistik von 13 Siegen und 3 Niederlagen, die allesamt von Fnatic aus dem ersten Match stammen.

In puncto KDA steht der AD-Carry Flakked mit einer 8,2 – 72 Kills, 23 Toden und 114 Assists – ganz oben. Broken Blade belegt immerhin Platz 3 mit einer KDA von 5,0 (via gol.gg).

Broken Blade gewinnt als einziger Spieler die Liga in Amerika und Europa

Wie verlief die Karriere von Broken Blade? Broken Blade ist einer der bekanntesten deutschen LoL-Spieler und begann seine LoL-Karriere 2016 bei den Mysterious Monkeys. Später wechselte er zu Galatasaray Esports, Dark Passage, Galakticos und Royal Bandits, vier Teams aus der Türkei.

Bekannt wurde Broken Blade 2018 durch seinen Wechsel zu TSM. Dort gewann er 2020 die Summer Playoffs und nahm an der Weltmeisterschaft teil. 20201 kehrte er nach Europa zurück und spielte eine Saison für Schalke 04. Auch dort konnte er mit seiner Leistung überzeugen, weswegen er ein Jahr später dann zu G2 Esports wechselte.

Er ist der aktuell einzige Spieler, der sowohl die amerikanische LCS als auch die europäische LEC gewonnen hat. Seinen nächsten Titel könnte er im Mai beim Mid-Season-Invitational gewinnen, die im Mai stattfindet. Dort trifft er auf große Gegner wie das Team T1 mit dem Superstar Faker. Das dominierte die Saison 2021 in Korea:

LoL: Ein 19-jähriger ist der beste Spieler Koreas – Dabei spielt er die undankbarste Rolle