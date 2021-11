LoL: Europas Top-Team ersetzt Weltklasse-Botlane wohl durch 2 Regionalliga-Spieler

Im Moment sind diese Transfers auch noch nicht bestätigt, sondern erst Gerüchte. Offiziell werden die Spieler erst in 2 Wochen wechseln können, dann beginnt die Transfer-Periode. Viele Spieler haben von ihren Teams aber schon die Erlaubnis erhalten, sich nach was Neuem umzusehen.

In LoL gibt es wie im Fußball verschiedene Ligen. Die LEC ist die 1. Liga Europas. Die “European Masters” sind die 2. Liga. Die beiden Ligen sind internationale. Darunter gibt es noch regionale Ligen, in denen nur Teams eines Landes oder eines Sprach-Raums spielen. In den “unteren Ligen” spielen unter anderem die Nachwuchs-Teams von Profi-Mannschaften.

Der Slowene hat sich in den letzten Jahren einen guten Namen in LoL gemacht, wobei er häufiger als etwas instabil gesehen wurde. Man lästert da über einen „Coin-Flip“-Spieler, der vor einem Match eine Münze wirft, ob er wahnsinnig gut oder schlecht spielt.

