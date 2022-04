LoL bringt das Feature, das ihr bei MMORPGs, der PlayStation und Steam so liebt – Und das euch süchtig macht

Schon in einem Monat wird League of Legends ein neues System erhalten: Am 11. Mai soll mit Patch 12.9 das „Challenge-System“ zu LoL kommen. Die Herausforderungen bringen genau die „Erfogle“ (Achievements) zum MOBA, die schon bei Steam, den Konsolen wie der PlayStation und bei MMORPGs die Leute in ihren Bann schlagen.

Was ist das für ein System?

Das neue „Challenge-System“ ist ein Erfolgs-System, wie man es aus MMORPGs, von Steam oder den Konsolen kennt.

Wenn Spieler in LoL bestimmte Meilensteine erreichen oder bestimmte absurde Herausforderungen erledigen, dann haben sie eine „Challenge“ geknackt.

Zu Beginn wird LoL über 300 Challenges bringen. Man verspricht fast 2700 Marken und über 100 Titel. Das System soll mit Patch 12.9 am 11. Mai losgehen.

Jemand hat alle 3314 Erfolge in WoW und es hat nur 6 Jahre gedauert

Was für Challenges wird es geben? Die Entwickler haben eine Reihe von Challenges bereits bekanntgegeben:

Wer ein Poro im ARAM zum Explodieren bringt, verdient sich den Titel „Poroadel“

Wer einen Turm mit einem Herold der Kluft besiegt, erfüllt die Challenge „Granatenmäßiig, Shelly“

Wer „Mejals Seelenstehler“ bereits vor Minute 20 maximal erweitert, schafft „gesteigerte Steigerungen“

Wer sich in einem ARAM 40 % des Championschadens krallt, gilt als „Solo Carry“

Es gibt aber auch „Fleiß-Challenges“: Wer 75 Epische Monster innerhalb von 30 Sekunden nach ihrem Spawn killt, ist „Always on Time“, bekommt 30 Achievement-Punkte und einen Titel.

So viel zu tun.

Challenge-System geht auf Test-Server live, kommt Anfang Mai zu LoL

Was hat man davon? Solche System geben grundsätzlich keine wirklichen Vorteile, sondern sind rein kosmetisch.

Diese Herausforderungen sollen Spielern die Möglichkeit geben, sich mit anderen zu vergleichen. Es wird dann im Spiel angezeigt, wie viel Prozent aller Spieler eine Herausforderung abgeschlossen haben.

Kosmetische Titel sollen ebenfalls dazu beitragen, dass Spieler mit ihren Erfolgen in LoL angeben können.

Wann kommt das System zu LoL? Das „Chalenge-System“ wird jetzt einen Monat auf dem Testserver ausprobiert. Live soll es am 11. Mai gehen, mit dem Patch 12.9.

„immer einen Erfolg mehr als wie du!“

Komplettionisten lieben diesen Trick

Warum ist dieses System so beliebt? In MMORPGs wie WoW, auf Steam oder bei PlayStation 4 gibt es solche Erfolge schon lange. Sie wenden sich an „Komplettionisten“ unter den Spielen:

Man bringt Leute dazu, „ihre Lieblingsspiele“ auf eine ganz bestimmte Art zu spielen, um ein Achievement freizuschalten – gibt den Spielern so Ziele und verlängert, mit minimalem Aufwand, die Zeit und die Bindung der Spieler an ein Game

Einige Spieler wollen „unbedingt“ ein Spiel auf diese Weise „durchspielen“ und sind erst glücklich, wenn sie ein PS5-Spiel etwa „auf Platin“ durchhaben

Andere nutzen die Systeme, um zu zeigen, dass sie ein Spiel „richtig spielen“, ein großer Fan sind und jeden Aspekt eines Spiels voll durchziehen – im Gegensatz zu anderen, die ja nur „auf Effektivität“ aus sind

Oft gibt es ein klares Ranglisten-System, um sich dann mit Freunden zu vergleichen, wer mehr Punkte bei den Erfolgen hat

Eigentlich gibt’s also nicht die Frage, warum LoL dieses System jetzt einführt, sondern nur die Frage, warum sie das nicht viel eher getan haben.

Eine besonders irre Challenge hat Twitch-Streamer Tyler1, hoffentlich kommt die so nicht zu LoL, sonst werden Leute dabei draufgehen:

LoL: Twitch-Streamer schafft irre Challenge, braucht 2 Jahre, 6000 Matches dazu – Ist jetzt der Held