Das europäische League of Legends-Team G2 Esports hat sich in diesem Jahr mit einem der besten AD-Carrys der Liga verstärkt. Damit wollten sie international angreifen und Turniere gewinnen. Doch nun scheiterten sie bereits an der Konkurrenz in Europa, was gleichzeitig das Ende einer Ära einläutete.

Was ist passiert? Am 10. April traf das Team G2 Esports im Rahmen der Spring Playoffs 2021 auf den Konkurrenten Rogue. Beide Teams befanden sich im sogenannten Loser-Bracket, nachdem sie bereits gegen das gleiche Team verloren hatten: MAD Lions.

Wer das Duell zwischen G2 und Rogue gewinnt, würde in das Finale einziehen und erneut auf die MAD Lions treffen. Das jeweils andere Team würde als Drittplatzierter ausscheiden.

G2 Esports ging als Favorit in das Spiel. Immerhin hatten sie die reguläre Frühlingssaison auf dem ersten Platz abgeschlossen und dabei zweimal gegen Rogue gewonnen. Doch es kam anders.

G2 sah zu Beginn wie der Sieger aus

So flog G2 Esports aus den Playoffs: Das erste Match lief ziemlich genau so, wie es wohl viele Fans erwarteten hatten:

Rogue baute zu Beginn viel Druck auf, sicherte sich das First Blood und die ersten beiden Drachen. Entscheidend dafür war die Performance vom Jungler Inspired, der deutlich agiler und effektiver war als Jankos bei G2.

G2 Esports hielt sich zurück, farmte und wartete auf größere Teamkämpfe.

Als diese Teamkämpfe im Mid- und Lategame kamen, dominierte G2 und sicherte sich trotz eines Rückstands in den ersten 20 Minuten den Sieg.

Zu Beginn von Match 2 drehte G2 Esports etwas mehr auf und lag zwischenzeitlich mit 3:1 Kills leicht vorn, auch wenn Rogue im Gegenzug mehr Türme zerstören konnte.

Doch ausgerechnet in den Teamkämpfen gelang es Rogue dann G2 Esports in kleinere Grüppchen zu teilen und zu besiegen. Dem europäischen Super-Team mangelte es etwas an Frontline, ihr einziger Tank war der Supporter Mikyx als Blitzcrank. Das restliche Team war sehr offensiv, schaffte es aber trotzdem nicht, Odoamne als Renekton schnell genug zu töten.

In einem spannenden Kampf um den Drachen gelang es zwar dem Spieler Rekkles, den Drachen zu stehlen, doch Rogue konnte den Teamkampf gewinnen und danach direkt in die Base vordringen. Sie holten sich das zweite Match und glichen damit zum 1:1 aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Das Spiel 3 wiederum dominierte Rogue von Beginn an. Zwar konnten sie sich in den ersten 20 Minuten keinen großen Vorsprung erspielen, gewannen dann aber im Midgame recht deutlich. Auch hier spielte der Jungler Inspired eine große Rolle, wobei auch der Supporter Trymbi auf Rell eine gute Plays machte.

Im finalen Match dann schaffte es Rogue immer wieder, die Angriffe von G2 perfekt zu kontern:

Bei Minute 14:30 schaffte es G2, den gengerischen AD-Carry in einem 3v1 zu besiegen. Doch dafür mussten sie unter den Turm und verloren viele Lebenspunkte.

Rogue reagierte und machte daraus blitzschnell ein 4v5, wobei sie mit vollen Lebenspunkten kamen.

Am Ende des Kampfes schaffte es Rogue, 4 Spieler von G2 zu töten und selbst dabei nur 2 zu verlieren. Ein großer Sieg.

Solche Kämpfe gab es zuvor bereits rund um den Herold und direkt im Anschluss bei Minute 16:30 auch auf der Toplane. Schon nach 17 Minuten hatte Rogue fast 5.000 Gold Vorsprung, den sie sich dann nicht mehr nehmen ließen.

Wer sich alle Spiele nochmal anschauen möchte, findet hier ein Highlight-Video auf YouTube, das knapp 26 Minuten lang ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das Super-Team schafft es nicht, Europa zu gewinnen

Was ist das Besondere an der Niederlage? G2 Esports dominierte in den letzten Jahren die europäische Liga. 2019 und 2020 gewannen sie beide Playoffs und konnten auch international überzeugen:

2019 gewannen sie das Mid Season Invitational (das erste große internationale Turnier des Jahres) und schafften es auf Platz 2 bei den Worlds

2020 fiel das MSI aus, doch bei den Worlds kamen sie auf einen guten 3./4. Platz.

Das Ziel für 2021 war ganz klar der Gewinn weiterer internationaler Titel. Dafür kauften sie im Vorfeld der Saison den AD-Carry Martin “Rekkles” Larsson vom direkten Konkurrenten Fnatic. Der gilt als einer der stärksten AD-Carrys überhaupt und wurde auch in dieser Saison zum MVP im Spring Split erklärt.

Rekkles war seit 2015 bei Fnatic und erreichte auch dort mehrfach den ersten Platz in regionalen Turnieren. Doch international konnte er keinen Titel holen. Genau das sollte sich eigentlich ändern. Mit der Niederlage gegen Rogue sind G2 nun jedoch nicht für das MSI qualifiziert.

Die nächste Chance auf einen internationalen Titel gibt es erst wieder bei den Worlds im Herbst.

Caps (links) und Rekkles (rechts) spielten mal gemeinsam für Fnatic. Nun sind sie wieder vereint bei G2 Esports.

Das erste europäische Finale ohne Fnatic oder G2: Fnatic scheiterte ohne Rekkles und mit dem neuen Midlaner Nisqy schon früh in den Playoffs gegen Schalke 04. Die dominierten das europäische LoL von 2013 bis 2016 und dann nochmal 2018. 2016, 2017 und die letzten beiden Jahre wiederum dominierte G2 Esports.

Seit der Gründung der europäischen Liga 2013 stand immer eines der beiden Teams im Finale der Playoffs. 2021 sind das jedoch Rogue und MAD Lions.

Fehlt G2 der Antreiber Perkz? Der Kroate Luka „PerkZ“ Perković war von 2015 bis 2020 ein Teil von G2 Esports. Er besetzte anfangs die Midlane, musste dann jedoch auf die Position des AD-Carrys wechseln, als Caps als neuer Midlaner verpflichtet wurde.

Perkz war der Rekordhalter, was regionale Meistertitel angeht. Er konnte sich 8 davon sichern. Zum Start der aktuellen Saison wechselte er für 5 Millionen Dollar Ablöse zum amerikanischen Team Cloud9. Dort gewann er den Spring Split und steht jetzt mit seinem Team im Finale der Playoffs. Er könnte den Sprung zum Mid Season Invitational also schaffen.

Faker ist der Star von T1, doch die letzten Jahre lief es nicht mehr so gut.

Doch nicht nur für G2 Esports war der erste Split eine Enttäuschung. Auch das koreanische Team T1 rund um den Superstar Faker verpasste den Einzug ins Mid Season Invitational:

LoL-Gott gestürzt: Faker und T1 scheitern 2021 an ihrem Albtraum-Gegner